Главное поражение - это остановиться после победы

Сегодня в Саяногорске (Хакасия) прошёл митинг против пенсионной реформы. Организатором выступило местное отделение КПРФ при активной поддержке ХРО ОКП.

Выступавшие подвергли конструктивной критике как отдельные пункты реформы, так и задумку правительства в целом.

Руководитель Хакасского регионального отделения ОКП Эрик Чернышев заострил внимание собравшихся на слове "Объединённая".

- Меня представили как первого секретаря Объединённой компартии, - развил свою мысль Эрик Валентинович,- объединение, именно это слово должно стать основным для народа в ближайшем будущем. Порознь нас переломают, как веточки от веника. А попробуйте сломать метлу, когда все веточки соединены в одно целое? А метла, между прочим, это основной инструмент для наведения порядка в доме.

- Давно пора вымести всю нечисть из страны, - поддержал оратора народ.

- Правильно мыслите, товарищи, - продолжил Чернышев. – Отменой одной из реформ мы не добьёмся ничего. Если остановимся на достигнутом, упыри во власти лишь посмеются над нами. Ладно, скажут, сдаёмся, вы победили. И не станут повышать пенсионный возраст. Зато понизят уровень жизни так, что даже до 60-ти лет будут доживать немногие. Механизмов для этого предостаточно: качество продуктов, недоступные лекарства, неподъёмные налоги… Только сражаясь ежедневно за свои права и не разделяясь по надуманным основаниям, мы одержим свою главную победу – власть народа не на бумаге, а на деле.

Забегая вперёд, можно сказать, что только в ходе митинга под резолюцией подписался 1391 человек. В очереди к подписным листам были замечены лдпровцы и даже единороссы. Видимо, пришло время определяться, за народ ты или против.

Не обошлось, конечно же, без курьёзов. Один из выступавших похвалил депутата Поклонскую за принципиальность и даже попытался вознести её на божничку. Видимо, вера в доброго царя не выбивается полностью на уроках истории. Нужно закрепляющее действие солдатскими сапогами и казачьими нагайками.

Об этом говорил и Григорий Назаренко, член Комитета ХРО ОКП.

- Не нужно размениваться на периодически подбрасываемые властью, якобы, улучшения в области прав человека. На проверку все вновь созданные контролирующие и надзорные органы оказываются фикцией. Путь к свободе только один – создание общества равных возможностей, т.е. построение социализма и, как сияющая вершина – пик Коммунизма.

Сорвав аплодисменты, Григорий продолжил.

- Мы с другом только сегодня вернулись из тайги, участвовали в спасательной операции. Резануло глаз огромное количество расплодившихся медведей. Они стали доставлять людям реальные неудобства: пакостить в избушках, не давать свободного прохода по тропам. Созрела необходимость заняться сокращением их численности…

- Понятно, - отозвалась толпа, - и не только в лесу, но и в правительстве, и в Госдуме.

Расходились люди по домам с посветлевшими лицами и прояснёнными мыслями. Глухая стена безысходности расступилась сегодня, стало понятным, что и как нужно делать. А, главное, пришло осознание, нужно идти вместе и не останавливаться на достигнутом.