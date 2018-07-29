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Московский листок

За деньги пенсионеров Воробьев получил от Гундяева орден

Опубликовано 29.07.2018 в разделе комментариев 4

подмосковье воробьев
За деньги пенсионеров Воробьев получил от Гундяева орден

Как говорила одна послушница из монастыря кармелиток, «лучше позже, чем никому».

С этим мундиалем и приключениями Колинды в России совсем упустил из виду одну дату всемирно-исторического значения. А именно: 3-летие выхода в свет нашей нетленкки «Свадьбу Пескова и Навки оплатят пенсионеры Подмосковья?».

Она уже вошла в золотой фонд борьбы с коррупцией, лихоимством и казнокрадством и пополнила собой лучшие библиотеки ООН (https://forum-msk.org/material/news/10911487.html).

В этом заголовке нам удалось совместить два главных события современности, имевшие место быть 1 августа 2015 г. Это 3-я женитьба «главного кремлевского мафиози» на фотомодели журнала для мужчин с эректильной дисфункцией.

Не могу сказать «за всю Одессу», но после этой свадьбы, например, журнал, «Максим» получил из Кремля предложение, от которого не смог отказаться. Стер фотосессию с сайта. Но вы же еще с советских времен знаете: рукописи не горят. Фотографии полуголых знаменитостей в поисках хлеба насущного - тоже.

На 1 августа 2015-го пришлось и знаменитое лишение подмосковных пенсионеров бесплатного проезда по Москве, даже в ней работающих. Это была не льгота губернатора Громова и его кума Лужкова, как говорят еще кое-где у нас порой.

Это была компенсация заслуженным людям за многолетний добросовестный труд в городе-герое Москве, поскольку пенсию им начислили и начисляют по месту жительства. Да еще на несколько тысяч меньше, поскольку Россия - самое правильное, правовое и социальное государство после южноафриканский республики Нихерагуа.

После «захвата» град-столицы и области варягам Собянину и Воробьеву стариковские деньги, видать, очень приглянулись, и они удумали их экспроприировать. Операцию провели без особого шума и пыли. Велики ли суммы?

Давайте прикинем. Допустим, один условный пенсионер начал тратить на поездки в Москву в месяц 2 тыс.руб (метро + автобус). На работу, к детям-внукам, родным-знакомым, на лечебные процедуры, за лекарствами, покупками и т.д.

Умножаем на 12 месяцев и получаем в среднем 24 тыс. руб. в год. За три года - 72 тыс. Так? А 3 млн. подмосковных миллионеров это уже… страшно сказать - за 200 млрд. руб! Поправьте нас, господа экспроприаторы, если методика у нас не та.

Конечно, ветеран нынче не тот пошел. Не образца 2005 года, когда лишенные бесплатного проезда тысячи пенсионеров Москвы и других городов просто однажды, не сговариваясь, перекрыли улицы.

Тогда перетрусивший нацлидер отступил. Вернул людям заработанное. Зато создал под себя неконституционную Росгвардию, наделив ее правом стрелять в подростков, инвалидов и беременных женщин. Не забалуешь. Приручил, естественно, и прикормил всю думскую жириновско-зюгановскую «оппозицию».

РКРП и «Трудовую Россию» запретили, а больше недовольных и несогласных выводить на улицы некому. Вы это видите на пример реставрации в России крепостного права. И неудивительно, что собянинско-воробьевский произвол легко сошел обоим хазарам с рук.

Почему не перекрыли улицы ветераны Подмосковья? Может быть, потому, что им очень тонко пудрили мозги. Говорили, что стариковские деньги нужны Путину на Крым, Шойге на Сирию и т.д. В общем, били на патриотизьм.

 Пустили слушок, что у самого Воробьева рак. Он, мол, уже летал вырезать его в Германию и ждет, когда его заберут к Медведеву. Ветеран - человек гуманный. «Как со смертником воевать?» - со вздохом рассуждал он и мирился.

Не сообразил, что это была обычная разводка политтехнологов.

Воробьева же за многие провалы надо гнать, рассуждают люди. Тут и «мусорная эпопея» в Волоколамске, и «институт наместников», который он ввел, ликвидировав местное самоуправление

Красногорск же три года назад «прославился» тем, что доведенный до отчаяния поборами местный предприниматель Георгадзе схватил охотничий карабин и пошел убивать главу района Рассказова. В кабинете не нашел и сердцах застрелил его заместителя и трех совершенно случайных человек.

«Разбудят ли Кремль выстрелы «красногорского мстителя»? - задалась тогда вопросом депутат четырех созывов Госдумы известный политик Нина Останина (https://kprf.ru/activity/anticorruption/147822.html)

Пока не похоже… После самоназначения 18 марта г-н Путин слегка обновил Кабмин, заменил кое-каких наместников.

Но «единоросс» Воробьев не только усидел в кресле, но и хочет остаться в нем после выборов 9 сентября. Останется, конечно, кремлевский любимец.

И сам он настолько в этом уверен, что не постеснялся 22 июля сделать в своем аккаунте в «ВКонтакте» саморазоблачительную запись о награждении его г-ном Гундяевым церковной цацкой (https://vk.com/andreyvorobiev?w=wall327815124_82798)

«Для меня большая честь получить из рук Патриарха награду за вклад за восстановление разрушенных святынь - Орден преподобного Серафима Саровского II степени. Заботясь о храмах, мы поддерживаем свою историю и культуру».

Вот и нашлись стариковские денежки - улучшают качество гундяевских «святынь». Строительство и реставрация церковных новоделов, как мы знаем, вообще отличный распил «бабла».

На то, что РПЦ у нас отделена от государства и перекачивание на ее нужды денег налогоплательщиков есть занятие преступное, кремлевский любимец чихать хотел…



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Всего комментариев к статье: 4
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ГУГЛУ
НЕУБИВАЕМЫЙ написал 29.07.2018 01:14
ГУГЛ ХВАТИТ МНЕ ПОСТИТЬ СОВЕТЫ ВАШИХ УРОДОВ СВИНОРЫЛОВ В РЕКЛАМЕ ТИПА"ВКЛЮЧИ УМ НА ПОЛНУЮ МОЩНОСТЬ"!ВЫ МНЕ ДОБРА НЕ ЖЕЛАЕТЕ ПОНЯТНО ЧТО ОСЛАБЛЕНИЕ ЭТО МОРОК ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО Я ОСОВБОЖДАЮСЬ ОТ МОРКОА СОЗНАТЕЛНЬО ЧАТЕЛЬНО ИЗУЧАЯ ЭНЕРГОПООТОКИ БИОЭНЕРГЕТИКУ!МНЕ НЕ НУЖНЫ СОВЕТЫ ВАС МРАЗЕЙ Я РАЗОБЬЮ ВАШИ ЛИЦА БУДУ Я И МОИ РАБЫ В МОЕМ МИРЕ!ВЫ ПОСТАВИЛИ МЕНЯ ВЫСШЕГО ЛУЧШЕГО(ВОЗМОЖНО)В СТАТУС РАБА И Я ОТПЛАЧУ ВАМ ЕЩЕ БОЛЕЕ ГОРЬКОЙ МОНЕТОЙ!Я ЗНАЮ ЧТО ВАШИ ГЕРОИ ВАШИ ЦАРИ ВАШИ"УСЕПЕШНЫЕ"ЛЮДИ И ЕСТЬ ТА ***** КОТОРАЯ НАКЛЕПАЛА ЭТИХ СЕРЫХ ЖИДО-ДРОНОВ!Я УМНЕЕ ВАС И В СВОЕМ РЕАЛЬОНМ ВИДЕ СИЛЬНЕЕ ДАЖЕ ОБЬЕДИНИВШИСЬ ВЫ НЕ СОТАНОВИТЕ МЕНЯ И ПОГИБНЕТИ ПОСЛЕ ЧЕГО СТАНЕТЕ РАБАМИ НА СКОТОФЕРМЕ БУДЕТЕ СКОТОМ Я РАЗМАЖУ ЛИЦА ВАШИХ ЦАРЕЙ СВОИМИ ПОДОШВАМИ!
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Ой пойду я вмонастырь, помолюся богу! Не пошлет ли мне господь хстелячью ногу?
!!!!Q!TOT- VASH--BOGDA&!!!& написал 29.07.2018 01:10
"Тогда перетрусивший нацлидер отступил. Вернул людям заработанное. Зато создал под себя неконституционную Росгвардию, наделив ее правом стрелять в подростков, инвалидов и беременных женщин. Не забалуешь. "
- Таки чисто - кака в Мекке - всяких опопозиционеров - таки в "священном гаде на холме" - то таки в амеропитекии! То таки да...
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"Башкиризация" Красногорска
А. Головенко, автор статьи написал 29.07.2018 00:44
О том, что 70-80% персонала крупных магазинов Москвы и Подмосковья трудолюбивые таджики, разговор отдельный.
А выходцы с Северного Кавказа контролируют московские и подмосковные "колхозные" рынки, розничную и оптовую торговлю.
Зачем эти два хазара на ровном месте разжигают межнациональную рознь и вражду?
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"Башкиризация" Красногорска
А. Головенко, автор статьи написал 29.07.2018 00:40
Как всегда, творческое вдохновение приходит к ночи. Забыл сказать, что в главой Красногорска и района Воробьев посадил Радия Хабирова. Наверно, он неплохой человек. Но... началась тотальная башкиризация района. Ни за что полетели с должностей вполне достойные люди.
Зачем Воробьев настраивает красногорцев против братского башкирского народа?
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