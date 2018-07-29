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Московский листок

Путин возглавил крестный ход на правах Владимира?

Опубликовано 29.07.2018 в разделе комментариев 3

церковь путин выборы кремль
Путин возглавил крестный ход на правах Владимира?

Путин принял участие в крестном ходе по случаю 1030-летия Крещения Руси. Ранее сегодня праздничное богослужение состоялось на Соборной площади Кремля, куда и прибыл президент.

«Наши предки проявили мудрость и великое предвидение, открыв эпоху, которой мы все принадлежим и поныне», — сказал президент. Он добавил, что православие «укрепляло и поддерживало на самых суровых исторических переломах нашу Родину».

Путин отметил, что Крещение Руси стало «отправной точкой» для «настоящего духовного рождения предков» и «становления и развития российской государственности».

- Сегодня 1030 лет истории, которая исполнена была и радостями, и скорбями, и победами, и поражениями, но, несмотря на тяжелейшие исторические испытания, народ наш сохранил свою веру, национальную идентичность, культуру. И не просто сохранил, а многократно усилил. Когда я говорю "русская культура", то имею в виду и Украину, и Россию, и Беларусь, потому что все это и есть Святая Русь, и народ наш, как именовали нас византийцы во времена святого князя Владимира, назывался "россами" - русскими. Вот в этом смысле мы употребляем это слово, - заявил патриарх Кирилл. - Сегодня наша общая культура и наша вера является не только решающим фактором сохранения нашей национальной, духовной подлинности, но и фактором, обеспечивающим влияние народа, вышедшего из киевской купели крещения, на весь мир.

***

Я неспроста так обширно цитирую наших святых отцов. Потому что у меня вопрос - а точно ли они христиане?

Какая-то у них особая вера, которая "фактор сохранения нашей национальной, духовной подлинности". Иисус вроде бы утверждал, что "нет ни иудея, ни эллина", а тут, оказывается, есть и русские, и украинцы, и белорусы...

А вот чуваши, мордва и казахи, у которых тоже каноническая территория РПЦ, они русские или как? У них тоже русская национальная идентичость, русская культура и "духовная подлинность"?

С этой "духовной подлинностью" вообще странно, впервые слышу такой канонический термин. Кто определяет эту "духовную подлинность"? Нешто какой Росцерковнадзор?

Кстати, РПЦ до революции, то есть при царе, помазаннике божьем, называлась Российской православной церковью", т.е. имела территориально-государственную привязку, а национальной не имела - иначе называлась бы тогда "великорусской". Так же как и гостящий на торжествах патриарх Александрийский и всея Африки - тоже обходится без национальной привязки к коптам, арабам или народам тутси и хуту.

А у нас теперь как быть, скажем, крещеному татарину? Автоматически причислять себя к русской "национальной, духовной подлинности"?

***

Интересно, а Иисус к "духовной подлинности" как относился? И к становлению российской государственности?

Такое ощущение, что у них с патриархом Кириллом что-то разное было по этой части...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
Вершинин Владимир написал 29.07.2018 01:41
Уважаемый Анатолий Баранов! Приведем полностью упомянутое Вами суждение ап. Павла из его "Послания Колоссянам": "...не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облекшись в нового, который обновляется в познании по образу Создавшего его, где нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос" (Кол 3:9-11). Здесь "ни Еллина, ни Иудея..." означает ВСЕГО ЛИШЬ то, что для того, чтобы следовать за Христом - т.е. стать и быть христианином, - не требуется соответствовать какому-либу цензу: ни этническому ("ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания"), ни цивилизационному ("[ни] варвара, [ни] Скифа"), ни социальному или имущественному ("[ни] раба, [ни] свободного"). Только и всего.
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Вера ЧУЖ`ИХ...
Мимо ПРОХОДЯЩИЙ... написал 29.07.2018 01:21
```ЗДРАВСТВУЙТЕ!```
ТОГДА на Руси произошло - Т.Н.
"крещение = поРАБощение - Русов
У Н И Ч Т О Ж Е Н И Е! К...религии
ЧУЖ`ИХ...Русов Принуждение!
[То было - 100%-е Преступление!!!]
` ` ` ` `
1.http://ru-an.info/n/4274/
СТАТЬЯ:Крещение Руси(иудеизация).
Как это было на самом деле.28-7-18;
` ` ` ` `
2.http://ru-an.info/n/61793/
СТАТЬЯ:Ложь о крещении Владимиром
Киевской Руси.Киевская Русь была
ведической(видео).От 28-7-18;
` ` ` ` `
ПОРА к Вере Предков Возвращаться!
ПОРА от поРАБотившей вере ЧУЖ`ИХ...
Освобождаться = Очищаться!!!
- - - - -
Ничего ни к кому личного,так - мысли
мимо ПРОХОДЯЩЕГО...*Хорошего Вам
(ВСЕМ...)настроения! - Благодарю.
= = = = =
С уважением - Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 28-7-17.
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Ой пойду я вмонастырь, помолюся богу! Не пошлет ли мне господь хстелячью ногу?
!!!!Q!TOT- VASH--BOGDA&!!!& написал 29.07.2018 01:14
"Путин возглавил крестный ход на правах Владимира?"
- То таки просто путин хочет завоевать авторитет у бы-дла, которое 70 лет учили, что древнеиудейского родоплеменного бошка нету в природе - то таки и не доучили - потому. что де-Биллы ничему таки не учатся - то таки да...
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