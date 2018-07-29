Сетевых "кощунников" карают в Барнауле всё чаще за обычные репосты мемов

Против 19-летнего блогера-студента из Барнаула Даниила Маркина завели дело по статье возбуждение ненависти по признакам отношения к религии (часть 1 статьи 282 УК) за юмористические картинки на странице в соцсети "ВKонтакте".

Как рассказал юноша "МБХ Медиа", 25 июля 2017 года в шесть утра к нему в квартиру пришли проводить обыск семеро сотрудников Центра "Э". Маркина отвезли в отделение, где предъявили картинки, посоветовав во всем признаться, чтобы "легко отделаться". Среди улик были, в частности, мемы с дедом Гарольдом, скрывающим боль на картине Андрея Рублева "Троица", а также Джоном Сноу из "Игры престолов" (они приведены по ссылке в материале "МБХ Медиа") с подписью "Воистину воскрес".

По просьбе следователей, Маркин сам зашел на свою страницу "ВКонтакте" с их рабочего компьютера: "Они попросили на их рабочем компьютере все пролистать у себя в "ВК". Когда я листал фотографии, они смотрели и смеялись. Картинки были из 2013 года, 2014, и так вплоть до 2017. Среди полутора тысяч "сохраненок" у меня нашли 10 с экстремистским содержанием. Это были обычные мемы, которые я находил на 4chan, на Лентаче и подобных пабликах. Следователю во всем признался".

Обыск оперативники провели не только у Даниила, оно и у его родителей, изъяв у них компьютерную технику.

За год дело дошло до городского прокурора. По словам Маркина, тот не подписывал документ о передаче дела в суд, так как не обнаружил факта преступления или потерпевших по делу. Но месяц назад, когда прокурор ушел в отпуск, его заместитель решил подписать документ, и дело передали в суд. С тех пор прошло уже четыре судебных заседания.

"Вердикт ожидается лишь к осени. Естественно, ни о каком оправдании не может идти и речи, если не надеяться, на смягчение статьи, о чем и ратуют многие политики последнее время, ссылаясь на чрезмерную репрессивность и "резиновость" этой статьи", - написал Маркин у себя в Twitter ранее на этой неделе.

Эксперт информационно-аналитического центра "Сова", руководитель раздела "Неправомерный антиэкстремизм" Мария Кравченко в разговоре с "МБХ медиа" отметила, что дела по экстремизму в Алтайском крае, хотя и не столь распространены, но имеют определенную направленность: местные "эшники" часто возбуждают дела по картинкам с антирелигиозным содержанием.

"В Алтайском крае правоохранительные органы особенно озабочены проблемами религиозного экстремизма: как высказывания против мусульман, так и высказывания антихристианские, и атеистические", - отметила Кравченко. По ее словам, жертвами все чаще становятся рядовые пользователи интернета, не связанные с политическим активизмом.

Так, всё в том же Барнауле 24 июля передано в суд уголовное дело о возбуждении ненависти и оскорблении чувств верующих. Обвинения предъявлены молодой женщине из-за ее "заброшенного" аккаунта в соцсети "ВКонтакте", в котором сохранились изображения, в которых силовики и эксперты нашли экстремизм.

О преследовании со стороны правоохранительных органов 23-летняя подозреваемая Мария Мотузная рассказала в соцсети Twitter.

По словам девушки, 8 мая силовики провели обыск в ее квартире. В присутствии понятых они изъяли компьютер и телефон, затем следователь и двое оперуполномоченных доставили обвиняемую в полицию, в центр "Э".

"Усадив меня за стол, разговор начали с фразы "Ну, признавайся". Я опешила. И тут опер включил комп и открыт файл, где скрины картинок из альбома моей старой страницы", - рассказала Мария. Девушке объяснили, что, сохраняя картинки, она оскорбляла людей.

На подшитых к делу демотиваторах, по мнению сотрудников правоохранительных органов, были изображения, напоминающие патриарха Кирилла, Иисуса Христа и священнослужителей. Они сопровождались надписями, которые якобы могли оскорбить верующих, пишет "Тайга.инфо". Например, на одной фотографии был изображен крестный ход: казаки с хоругвями и огромной иконой выше человеческого роста с образом, вероятно, Николая II, бредут по разбитой грязной дороге с большими лужами. Снимок сопровождался надписью: "Две главные беды России".

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