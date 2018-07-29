Крестный ход не там провели: в Домодедовском районе перевернулся автобус с ансамблем

Пассажирский автобус перевернулся в субботу около 5 часов вечера на трассе в Подмосковье, сообщили в региональном главке МЧС. ДТП произошло на трассе А107 в Домодедовском районе. По последним данным, в результате аварии в медучреждения Подмосковья обратились 20 человек, среди которых один ребенок, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения области.

По там уточнили, что 13 человек находятся в больнице Домодедово, семеро эвакуированы в травматологический центр Подольска.

Автобус перевозил артистов из удмуртского ансамбля народной песни, музыки и танца "Танок". Ансамбль возвращался с отдыха в Италии, уточняет ТАСС. Всего в салоне находилось 26 человек.

"Люди, которые не пострадали, находятся в настоящий момент в нашей больнице и дожидаются автобуса, который их отвезет к нам в Кутузовскую школу-интернат", - сказал собеседник "Интерфакса" в пресс-службе администрации города Домодедово.

По предварительной версии, причиной аварии могли быть сложные погодные условия (дорога могла быть скользкой после субботнего ливня) или ошибка водителя, не справившегося с управлением.

От редакции: Тут, безусловно, не до шуток, но учитывая то, как серьёзно воцерковилась кремлёвская и подмосковная власть (а это одна и та же "Единая Россия"), стоит задуматься, наверное, о проведении крестного хода именно в Домодедовском районе - ведь вот под Краснодаром прошлись в ноябре прошлого года, и вроде как помогло, почти никаких ДТП (правда, гаишники мздоимствуют, но на этот предмет коллективных молебнов и не проводилось, это другая статья краевого бюджета, тут уже только мощи помогут - приложение оных ко асфальту богомерзкому, атеиствующему). А то удобно, знаете ли, вокруг Кремля пройтись - а вы, отцы наши святые и верховные, от Кремля до Домодедова с хоругвями не хаживали? И от Владимира-крестителя до Владимирского централа? Так привыкали бы - как каторжники при вашей новоблагословенной романовской монархии, до революции! Может, пригодится навык ещё...

Д.Ч.

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