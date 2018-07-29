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Московский листок

На улице Антифашистской борьбы на пороге своего дома убит адвокат Милошевича, ранен его сын

Опубликовано 29.07.2018 в разделе комментариев 0

криминал сербия югославия гаага белград
На улице Антифашистской борьбы на пороге своего дома убит адвокат Милошевича, ранен его сын

Сербский адвокат Миша Огнянович, защищавший бывшего президента Сербии Слободана Милошевича в Гаагском трибунале, убит на пороге собственного дома в Белграде, сообщает газета «Блиц». В результате покушения был также ранен его 26-летний сын.

По данным издания, неизвестные застрелили 57-летнего адвоката после того, как он подошел ко входной двери своего дома на улице Антифашистской борьбы. Сейчас квартал оцеплен, полицейские кордоны проверяют все выезжающие машины.

Миша Огнянович входил в группу адвокатов, защищавших интересы бывшего президента Сербии Слободана Милошевича в Гаагском трибунале. Несмотря на их старания, в 2002 году экс-президент был приговорен к пожизненному заключению за геноцид и преступления против человечности, и спустя четыре года умер в гаагской тюрьме от сердечного приступа в возрасте 64 лет.

Несмотря на то, что адвокату не удалось добиться оправдания бывшего президента Сербии, процесс принес Мише Огняновичу известность, которая позволила ему построить успешную карьеру. В публикации отмечается, что среди его клиентов были самые известные криминальные авторитеты страны, в том числе, Лука Бойович, обвиняемый в контроле за наркотрафиком. Авторы публикации напоминают, что недавно были убиты несколько друзей авторитета, и его адвокат мог стать следующей жертвой криминальных разборок.

Напомним, Слободан Милошевич, скончавшийся 11 марта 2006-го года в тюрьме Гаагского трибунала, мог быть отравлен. С таким заявлением 12 марта выступил другой адвокат бывшего президента Югославии - Зденко Томанович. Это звучит совсем не безосновательно, поскольку Милошевич - уже третий сербский лидер (и второй за неделю того злосчастного марта), умерший в этой тюрьме. Тем более, что адвокат сообщил Reuters буквально следующее: "Еще вчера Милошевич мне сказал, что его отравили в тюрьме".

По словам Томановича, он уже направил официальный запрос трибуналу, в котором потребовал, чтобы вскрытие тела Милошевича было проведено в Москве, а не в Гааге. Вдова Милошевича Мира Маркович выступила с аналогичным требованием. Однако Международный трибунал по бывшей Югославии отказал в проведении этой процедуры в Москве. По данным агентства France Presse, вкрытие тела Милошевича будет проведено в воскресенье утром в Институте судебной медицины в Гааге.

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