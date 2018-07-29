Дурак во власти - горе и позор

"Более тысячи лет назад святой равноапостольный князь Владимир сделал судьбоносный выбор — принял христианство сам и крестил страну. Христианский выбор одновременно был и выбором европейским", — сказал Порошенко.



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Господи, помоги, образумь невежду...

Христианство - это не дитя Европы. Христианство явление мира.

Европу, которая никак не хотела поначалу принимать христанство, фактически насильно крестили.

Римляне, беспощадно уничтожавшие христиан, - это и есть истинное лицо Европы.

Не случайно, Константин, принявший христианство, перенёс столицу в новое место, построил новый город на Востоке - Константинополь.

Мало того, сейчас европейцы активно отвергают ценности христанства, признав однополые браки.

По сути Европа отвергает своё христианское прошлое.

Действительно, глупец во главе государства или дурак во власти - это горе и позор...

От редакции: Действительно странно считать христианство европейским явлением. Ветхий завет, который повествует о сугубо восточных событиях, когда Европа была еще населена варварами, носившими звериные шкуры. Новый завет, в котором европейского только - оккупационная администрация Пилата. Даже внешняя, обрядовая сторона, все эти бабьи балахоны и чудные шапки - это заимствовано из культа Митры, тоже сугубо восточного, и ранним христианам было не свойственно. Но Костантину показалось, что аскетичная простота раннего христианства не соответствует запросам империи...

Собственно, и выбор князь Владимир сделал в пользу восточных церквей, отказавшись от услуг германских епископов. Почему - совершенно ясно: убогая Европа периода до Крестовых походов не шла ни в какое сравнение с византийским великолепием. Даже Рим времен крещения Руси был разоренным, сравнительно малонаселенным городом, причем даже европейские епископы жаловались на низкую культуру и необразованность римлян.

Исторический выбор в пользу Виазнтии оказался оправдан. Спустя всего несколько десятилетий внучка Владимира Анна Киевская, выйдя замуж за французского короля Генриха, привезла в средневековую Францию невиданные там вещи - столовые приборы, постельное белье, привычку мыться...

Впрочем, на всякую привычку есть и "отвычка" - всего несколько недель отсуствия горячей воды, и мыться уже не так тянет... А культурный уровень руководства сегодня вполне соотвествует европейским стандартам времен раннего средневековья.

А.Б.