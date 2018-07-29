Совфед проявил приоритетную национальную заботу об офшорной аристократии

Совет Федерации России 28 июля одобрил создание в России двух зон с особыми льготными условиями для иностранных компаний, которыми управляют российские граждане. Об этом сообщается на официальном сайте Совета Федерации России.

Согласно закону, две специальных административных зоны (САР) с облегченными налоговыми условиями создадут на острове Русский в Приморском крае и на острове Октябрьский в Калининградской области.

Отмечается, что закон призван содействовать деофшоризации российского бизнеса и сделать САР более привлекательными для инвестиций.

«С этой целью создается специальный налоговый и административный режим, что позволит компаниям перерегистрироваться в российскую юрисдикцию в короткие сроки и с минимумом издержек», — пояснил первый заместитель председателя Комитета Совфеда по экономической политике Алексей Майоров.

- Что ж, - улыбается недобро редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - очень своевременный закон и вообще вовремя поднятая тема: народ России вчера массово заявил, что не даст себя государству буржуев грабить пенсионной реформой, а господа Сенат тотчас же и показывают, к кому они душою, так сказать, больше прикипели - понятно, что не к трудящимся Рашки, а вот к их эксплуататорам, которым даны в России Путинской все просторы. Вот к ним миллионеры и миллиардеры матвиенковского Совфеда - "всей душой, всей душой!" - ведь даже когда Дерипаска, которому даром досталось практически всё советское алюминиевое производство, вынужден регистрировать свою En+ за границей, это делается во благо тех, кого он эксплуатирует в РФ! Да-да, дорогие россияне - в первую голову и правительство Медведева и Совфед Матвиенко заботятся о "работодателях" - уж извините, с вашими пенсиями разберёмся как-нибудь потом, ибо не ваш, не рабочий класс нынче правящий, а буржуям мы обязаны создать все условия - и минимум налогов с них брать! Вот тогда расцветёт Росфедерация рабочими местами - вы только подождите, ещё десяток-другой лет, как раз до пенсии по новому тарифу... А вот если вы, трудовые элементы, посмеете требовать чего-то лишнего от господ работодателей - и не дай бог, заводы, на которых ещё пока работаете, как было в Пикалёво и в Иркутске в 2010-м, - то мы и БТРы подгоним, не сомневайтесь, и всё ведь по закону...

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