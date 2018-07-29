Крестный выход: обласканный государем Гундяев освободил олигарха Пархаева от должностей в РПЦ

Патриарх Кирилл освободил гендиректора художественно-производственного предприятия "Софрино" Евгения Пархаева от должностей, занимаемых в организациях Русской православной церкви, сообщает в воскресенье официальный сайт Московского патриархата.

Предприятие "Софрино", которым Пархаев руководил более 30 лет - с 1987 года - выпускает облачение для духовенства, иконы, книги и всю церковную утварь, включая всё разнообразие нательных крестов.

Кроме того, Пархаев управлял гостиницей "Даниловская", принадлежащей Московскому патриархату, курировал патриаршие резиденции в Переделкине, Чистом переулке (сюда МП РПЦ въехала по личному распоряжению столь ненавистного нынче реакционному духовенству Сталина) и Свято-Даниловом монастыре.

О причинах увольнения не сообщается.

От редакции: В силу близости дачного проживания, хорошо знаю, как идёт бизнес у попов в "Софрино", сколько там у РПЦ помимо "свечного заводика" - "дочек", ведь в Пушкинском районе, а не просто в одном Софрино, нет более важного для бюджета налогоплательщика. При Пархаеве бизнес как раз начал налаживаться, а на заводике, который "гонимая большевиками" РПЦ имела и до 1987-го года стали выпускаться неисчислимые "лоты" роскошной церковной утвари, епитрахили всякие - и ведь она, роскошь поповская, оттуда, из Софрино по всем как грибы растущим после контрреволюции храмам распределялась, за весьма большие деньги. Можете сами проверить - там есть магазинчик (и у него сайт, конечно) при заводе, и всё весьма дорого стоит, от посоха золочёного до кадила, а главное, что в 1987-м году 90% нынешних артикулов просто не было - спроса не имелось. А вот как колокола Горбачёв многие вернул на место да звонить обедни разрешил - вот тут, именно при Пархаеве, бизнес и пошёл. И появился громадный слоган "Русь Святая, храни веру православную!", хорошо видный всем пассажирам проезжающих электричек - на Загорск и Александров, - весьма коммерчески оправданный слоган, с элементами славянской вязи. МП РПЦ имела сперва, в 90-х, помимо безакцизной водки и продажи сигарет (дарованные Ельциным "стартовые" возможности) только эту кормушку - и вот теперь виднейший олигарх, Пархаев, сохраняя обильные личные капиталы, вдруг освободился от церковных "вериг"...

Что это может значить как раз после кремлёвского крестного хода? Может, олигарх просто устал и попросился на покой, бывает: годы... Но, скорее всего, у Путина с Гундяевым был приватный разговор, и теперь в качестве "кошелька" лично Пархаев МП РПЦ больше не нужен. Возможно, вопрос финансирования РПЦ напрямую из нефтебюджета силовигархии был решён положительно. А, может, Гундяеву и нефтяных скважин самих Приобского (путинского) месторождения перепало - что там Роснефти той же? Поделиться может запросто, ведь за духовно-моральное, религиозное, православное "крышевание" грабежа недр и трудящихся России надо платить... Кто такой Пархаев - поинтересуйтесь ниже, там небольшое досье. Как его банк "Софрино", имевший офис аж у нас на Садово-Каретной прогорел и лишился лицензии, как медленно он впадал в немилость федералов... Его юбилей, однако, тот же Гундяев отмечал в ХХС - это многое значит, спонсоров чествуют именно на таком уровне. Но теперь появились спонсоры повыше, а сама собственность осталась за МП РПЦ - одна из крупнейших вообще в РПЦ по совокупности всего реституированного и просто "отжатого", как тот же совхоз "Зеленоградский" в Пушкинском районе.

Д.Ч.

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