Фсиновцы дружно ударят по экзекуторам собраниями

В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) думают об организации общих собраний, на которых будут поощряться лучшие сотрудники и осуждаться те, "кто позорит коллектив", передает "Интерфакс".

Правовое закрепление возможности организации воспитательной работы во ФСИН есть в Федеральном законе "О службе в уголовно-исполнительной системе РФ и о внесении изменений в Закон РФ "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы", который вступает в силу с 1 августа.

Высокопоставленный сотрудник ФСИН рассказал журналистам, что таким образом в службе могут появиться "и офицерские собрания и общие собрания, и те же женсоветы и вообще любые формы воспитательной работы с сотрудниками".

По его словам, уже есть проект приказа по воспитательной работе. "Пусть коллектив тоже иной раз, не только руководитель, но и сам коллектив говорит "спасибо" своим коллегам и ругает, если надо. Раньше эти формы были, и никто ничего не говорил. Комсомольские собрания были, подняли нерадивого комсомольца и сами комсомольцы высказали все, что о нем думают. Мы не говорим о том, что нужно вернуться к комсомольскому или партийному собранию, но общие собрания сотрудников учреждения, где бы поощряли лучших, разбирали какие-то хорошие случаи, разбирали плохие случаи, высказывали тем, кто позорит коллектив, чтоб они задумывались. Я считаю, это нормально", - заявил он.

"Почему-то в США, даже если вы зайдете в предприятие "Макдональдс", то вы увидите "Лучший за неделю", "Лучший за месяц", а мы почему-то, когда у нас были "Вымпелы" и мы определяли лучших на своем месте, вдруг стали этого стесняться резко. Это не правильно", - подчеркнул представитель ФСИН.

Напомним, тема пыток в колониях занимает первые строчки в повестке обсуждений на различных уровнях властей с 20 июля, когда "Новая газета" опубликовала видеозапись избиения Евгения Макарова. Заключенного держат распятым на столе лицом вниз, его руки скованы наручниками, сотрудники колонии, сменяя друг друга, бьют его по ступням и голеням, на голову периодически льют воду из ведра. Макаров кричит от боли и молит о пощаде, сотрудники колонии периодически пошучивают. События, запечатленные на видео, произошли 29 июня 2017 года. Выясняется, что заключенных там пытали регулярно.

Отметим, что принимаются и более жёсткие, чем "пропесочивание на собраниях" меры. Заместителя дежурного помощника начальника колонии N6 ИК-6 Брянской области, подозреваемого в умерщвлении заключенного путем пытки, например, уволили. "Он уволен из органов уголовно-исполнительной системы", - сообщил РБК глава пресс-службы управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Брянской области Роман Астахов.

Накануне, 24 июля, сообщалось о смерти осужденного в ИК-6, расположенной в городе Клинцы Брянской области. По данным следствия, вечером 22 июня сотрудник колонии так усердствовал в пытке, что, ограничив движение осужденного, перевязал тканью его лицо, в результате чего последний скончался от асфиксии. Эти обстоятельства стали из



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