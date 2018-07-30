Будущее по Фаренгейту

Трамп назвал Асада животным. Он абсолютно прав: и Асад, и сам Трамп обычные животные, волей судьбы получившие власть над миллионами прямоходящих. Разница только в том, что демократическое животное Трамп может уничтожить людей неизмеримо больше, чем сирийский диктатор. И он, больше чем Асад, похож на обезьяну с гранатой.

Человек был, есть и будет животным. Он произошел от обезьяны, когда о гранатах никто ничего не знал. И Дарвин здесь ни при чем. Человек своим поведением сам доказал, что он животное, становящееся особо мерзким при получении большой власти или большого богатства. Если бы он был создан по образу и подобию, то и вел бы себя прилично в соответствии с заповедями создателя, но вся история, зафиксированная в клинописи, на папирусе, на бумаге и на дисках компьютеров, свидетельствует о том, что человечество живет по законам дикого животного мира, А в животном мире сильнейший, не раздумывая, отнимает у слабейшего пищу, жизненное пространство, право на продолжение рода, жизнь. У львов в прайде сильнейший самец наедается первым, не обращая внимания на скулящих львят. Такой порядок установила природа и в этом, видимо, есть определенный смысл. Такой порядок позволяет сохраниться львам, как виду.

Человек отличается от дикого животного только тем, что, приобретя мыслительные способности, увеличивает свою популяцию, нарушая законы природы, но, оставаясь животным, он сохранил законы дикой природы в межгосударственных отношениях. Так государство США, не обращая внимания на скулящих союзников, сателлитов и противников, потребляет сорок процентов мировой продукции, производя всего двадцать процентов мирового валового продукта. США гордятся своим положением доминантного самца, они не перестают его рекламировать и выбирают себе в президенты только то животное, которое обещает статус-кво сохранить. Так на мировой политической арене появилось чудо в перьях по имени Трамп. Обещая вернуть США величие, он ведет себя, как доминантный самец, вызывая восторг у одних и опасения у других. Ведь доминантный самец с атомной бомбой это не изобретение мудрой природы, а угроза существованию человека разумного.

Ни религия, ни наука не смогли и не смогут освободить человека от врожденных инстинктов животного, зовущих его доминировать, отнимать, убивать. Надежда на то, что прогресс заставит человека стать разумным, рушатся у нас на глазах: чем больше человечество производит материальных ценностей, чем богаче становится, тем ближе оно к большой войне, а без малых войн и ежедневных убийств ему просто скучно жить.

И когда мы говорим о будущем, то нужно забыть все «измы»: форму общественного устройства определит необходимость сохранить среду обитания и популяцию животного-человека. А для этого придется жестко ограничить возможность любого индивидуума проявлять инстинкты животного. Прежде всего, стремление к богатству и власти.

Когда отмечали столетие революции, когда пикейные жилеты на ТВ мусолили мыльную оперу «Красный проект», никто не отметил главный бесценный опыт СССР. Опыт, который открыл человечеству путь в разумное будущее. И никаких нобелей не хватит, чтобы оценить открытие: БЕЗ БОГАТЕЕВ МОЖНО ПРОЖИТЬ. Не так сладко и весело, но можно. А кто сказал, что «общество потребления» жизнеспособно и долговечно? Ведь сотни тысяч лет человечество выживало и без него, а сегодня оно запросто может сожрать среду обитания. В СССР не просто не было богатеев, но и всякий, стремящийся разбогатеть, считался преступником. Вот эта новая заповедь и станет первым шагом человека в разумное будущее.

На примере «Зимней вишни» в Кемерово, мы видим, как стремление к обогащению заставило чиновников и бизнесменов совершать преступления, приведшие к многочисленным жертвам. Когда возможность обогащения будет уничтожена на корню, такого рода преступлений просто не будет. Но для этого придется уничтожить капитализм. Вернее, дождаться, когда он сожрет себя сам.

Намного проще отнять у животного власть. Когда исчезнут имущественные различия, когда отнимать и делить станет нечего, не будет нужды и в персональной власти. Даже сегодня Трампа или Путина легко заменит компьютер, играющий в шахматы, а в бесконфликтном обществе власть, в нынешнем понимании, как и накопление богатства, будет просто запрещена.

Остается самое трудное – предотвратить антиобщественное поведение индивидуумов, которым воспитание не помогло погасить животное стремление к насилию. Это сугубо медицинская тема. Как хищная птица безошибочно определяет в стае больную жертву, так и медицинские приборы будут находить людей склонных к насилию. А уж как их лечить, придумают.

Придумают и название для нового жизнеустройства. Лицемерный термины: демократия, права человека и прочее буржуазное словоблудие исчезнут, так же, как слова власть и богатство.

Сказать, что это будет интересная веселая жизнь нельзя. С нашей сегодняшней точки зрения, это будет здоровая, но довольно скучная жизнь, состоящая из множества ограничений. Исчезнут, к примеру, компьютерные игры-стрелялки, без которых сегодня не могут жить молодые оболтусы и информация будет фильтроваться построже, чем в века прошедшие.

В пятидесятые годы вышла книга Рэя Брэдбери «451по Фаренгейту» в которой изображено американское общество построенное по рецептам Маккарти. В интересах правящей элиты в нем были запрещены книги, их сжигали а нарушители запрета попадали в психушку или в тюрьму. Многое будет запрещено и в реальном будущем, но только запреты эти не будут в пользу элиты - ее просто не будет.

Все запреты будут иметь одну цель – не дать человеку возможность вести себя, как животное. Цель, которой не смогли пока добиться ни религия, ни наука.

К написанию этой статьи меня подтолкнуло сообщение о том, что в Китае широкое распространение получили камеры наблюдения, способные идентифицировать любую личность в любой толпе. Это означает только одно – скоро все земляне получат «прописку» на планете ЗЕМЛЯ, а их поведение станет предметом постоянного наблюдения. Пока только в пользу животных, имеющих богатство и власть. В будущем в пользу всего человечества.