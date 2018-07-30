Сибирь будет прирастать турецкими помидорами

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в рамках встречи на полях саммита БРИКС в ЮАР призвал участников блока позволить Турции стать членом объединения.

На самом деле это важнейшая новость, независимо от того, примут Турцию в БРИКС или нет, существует в реальности такой союз или это просто "бумажный тигр".

Турция, которая уже третий десяток лет стучится в ЕС и недавно получила "вечный отказ", которая является членом НАТО с 1949 года, открыто ищет новых друзей и нового партнерства.

Если бы БРИКС был интегрирован на уровне ЕС, то его роль в мировой политике и экономике была бы куда выше - Китай, Индия, Бразилия, Россия и ЮАР это половина человечества. 70-миллионная Турция мало, что добавляет к этому. Хотя по сравнению с 50-миллионной ЮАР выглядит солидно. Тем более, что 2 триллиона долларов ВВП - это в 4 раза больше, чем в ЮАР. Хотя и в 2 раза меньше, чем Россия или Германия.

Но вопрос должен ставиться иначе - если страны БРИКС сами по себе, не включены в т.н. "условный запад", то Турция - это все же часть именно западного мира, хотя и не сильно любимая. Это явный минус для западного мира, который уже и так потеснился в мировом экономическом рейтинге - и США уже отстают от Китая, и Германия с Японией производят в 2 раза меньше Индии, и Франция с Англией отстают от Бразилии, не говоря уже о России...

И вот еще Турция. Конечно, это своего рода шантаж Эрдогана, но если Европа на этот шантаж не поддастся, то ведь придется всерьез проситься в БРИКС, чтобы не потерять лицо. А если к объединению присоединится еще и Иран, то малейшее углубление интеграции внутри БРИКС будет приводить к существенным потерям в ЕС - это очевидно, тут сообщающиеся сосуды: Европа закрывает свои рынки для "недостойных", а они начнут открывать друг другу свои.

Интересно, надо сказать...

А.Б.