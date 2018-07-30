Пожар в частном жилом доме в Сочи ликвидирован на площади 300 квадратных метров, погибли 8 человек. Среди троих пострадавших — один ребенок.
Пожар произошел в двухэтажном деревянном доме в Адлерском районе города.
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В Сочи восемь человек погибли при пожаре в частном жилом доме
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