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Московский листок

В Сочи восемь человек погибли при пожаре в частном жилом доме

Опубликовано 30.07.2018 в разделе комментариев 0

В Сочи восемь человек погибли при пожаре в частном жилом доме

Пожар в частном жилом доме в Сочи ликвидирован на площади 300 квадратных метров, погибли 8 человек. Среди троих пострадавших — один ребенок.

Пожар произошел в двухэтажном деревянном доме в Адлерском районе города.



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