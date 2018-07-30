Военный планы Мальчиша-Плохиша или почему Путин непобедим

Вот свежайщие цитаты из Кумина, кандидата от КПРФ в мэры Москвы.

Первая: "У такого крючкотворства ЦИК есть одна цель — тянуть время. Один из членов ЦИК, Николай Левичев сказал об этом открытым текстом: «КПРФ явно не успевает вынести вопрос на референдум до принятия Госдумой закона о пенсионной реформе в третьем чтении»." - И ВЕСЬ ЗАМЫСЕЛ ВЛАСТИ КАК НА ЛАДОНИ.

Но вот вторая: "Мы, КПРФ продолжим вести борьбу против закона о повышении пенсионного возраста. Мы будем добиваться его вынесения на референдум. Это право нам дает Конституция. А также нашим ответом должны стать выборы всех уровней в десятках регионах, в том числе в Москве, 9 сентября. Задача простая: «Ни одного голоса представителям партии «Единая Россия», проталкивающей этот антинародный закон!» - И ВЕСЬ ЗАМЫСЕЛ КПРФ КАК НА ЛАДОНИ - ВЫДАТЬ СЕНТЯБРЬСКОЕ "ГОЛОСОВАНИЕ" ЗА ФОРМУ ПРОТЕСТА ПРОТИВ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ.

Потому что не очень то и хотелось... Потому, что инициативную группу можно (НУЖНО) было собрать на две недели раньше, временно отвлёкшись от футбола... Чтобы обсуждение в ЦИК было до голосования в первом чтении и до начала парламентских каникул...

Потому, что если для вас референдум (а политически - это действительно "оружие Страшного суда") только повод политически заявиться, возможность изящно перепасовать тему в лабиринт сутяжничества - вместо общенациональной протестной кампании. Или хотя бы использовать как отменную предвыборную агитацию, то вы - идеальный спарринг-партнёр для власти. Как сталинист, припрятавший золотишко в швейцарском банке, на выборах...

В России потому никак не получается политического сопротивления, что многие "сопротивляющиеся" перед атакой запрашивают противника об условиях сдачи в плен.

Примеры приводить не буду: в марте-апреле все нагляделись.

***

Высокохудожественное приложение

"Вот сидят буржуины и думают: что же это такое им делать? Вдруг видят: вылезает из-за кустов Мальчиш-Плохиш и прямо к ним.

— Радуйтесь! — кричит он им. — Это всё я, Плохиш, сделал. Я дров нарубил, я сена натащил, и зажёг я все ящики с чёрными бомбами, с белыми снарядами да жёлтыми патронами. То-то сейчас грохнет!

Обрадовались тогда буржуины, записали поскорее Мальчиша-Плохиша в своё буржуинство и дали ему целую бочку варенья да целую корзину печенья.

Сидит Мальчиш-Плохиш, жрёт и радуется"

***

Послесловие. КОЛЕННО-ЛОКТЕВОЙ БУНТ (18+)

Я предупреждал, что лозунг референдума для КПРФ - пиар-ход.

Вот на митинге КПРФ уже озвучен призыв (в исполнении Удальцова, развившего тезис Кумина): "превратить выборы 9 сентября в референдум" (т.е. успех Собянина станет знаком поддержки пенсионной "реформы"), а "Социальный Марш миллионов" проводить в конце сентября, перед вторым чтением закона...

Зюгановцами полностью замотан ответ на действия в ответ на вчерашний отказ ЦИКа.

Но хоть включили ритуальный пункт об отставке "антинародного правительства"...

А так - дежурное: "Скажем "НЕТ" (или скажем тростнику, что "у царя Мидаса - ослиные уши") и "Программу КПРФ - в жизнь!"...

Ни слова о президенте, кроме упрёка, что это он назначил правительство, ни слова о "партии власти", шедший на выборы с обещанием не допустить повышения пенсионного возраста ...

[Нельзя быть таким умным]

"— Свистнуто, не спорю, — снисходительно заметил Коровьев, — действительно свистнуто, но, если говорить беспристрастно, свистнуто очень средне!"

PS. Глава столичного горкома Рашкин дал понять, что судебного оспаривания отказа МГИК, который последует не раньше вторника, 31 июля, не будет, а будет новая попытка сформулировать вопрос, заново собрать инициативную группу (что якобы требует недели) ... Таким образом, в лучшем случае, новое решение ЦИК будет через месяц...

Пони девочек катает,

Пони мальчиков катает,

Пони бегает по кругу

И в уме круги считает.

От редакции: А каковы вообще возможности у оппозиции (любой) противостоять повышению пенсионного возраста? Парламент не место для дискуссий, футбольный чемпионат не место для митингов. Теперь, оказывается, и выборы - уже не повод проголосовать против "партии власти"?

Кумин выдвинут КПРФ (другие выдвижения просто не проходят фильтр ЦИКа), но он беспартийный и везде подчеркивает коалиционность своего выдвижения. Почему не "натянуть нос" властям, обнаглевшим до того, что повышают пенсионный возраст во время выборов глав ключевых регионов - Москвы и Подмосковья? Почему не воспользоваться предвыборной агитацией для борьбы с правительством, подставившимся с этой "пенсионной реформой" по самые не могу?

Да, поддерживая кандидата от КПРФ все остальные как бы наигрывают фишку партии Зюганова. Но ведь либеральная оппозиция была не против, чтобы все остальные наигрывали Навальному? А вот он вместе с либертарианской партией провел митинг против повышения пенсионного возраста на том же месте, что левые силы, но аккурат на следующий день. Собрал, естественно, в разы меньше народу, да еще с традиционным "винтиловом", хотя мероприятие было разрешенным...

А что мешало выйти вместе?

Собственно, единственной на сегодня возможностью сорвать повышение пенсионного возраста является массовый протест. Все остальные формы легальной политической борьбы либо под запретом, либо невозможны технически.

Партия Путина сознательно ставит на место Собянина, не давая ему возможности нарастить рейтинг, позволяющий претендовать на роль преемника. Ну и ладно, помогите Собянину облажаться, но при этом ведь будет провалена и "пенсионная реформа"!

Да, Путин никуда не денется и останется - а что, были какие-то иные варианты? Да, во главе КПРФ останется Зюганов. Но ведь это на сегодня лучший вариант из возможных - все равно ни Путин, ни Зюганов не вечны. А каждый на своем месте теперь только приближают реальные перемены и наращивают градус протеста.

Нам оно надо, чтобы Путина еще лет на 10-15-20 сменил копатель метро и застройщик болотных пустошей? Нам надо, чтобы вместо "папы Зю" пришел какой-нибудь обладатель двух извилин и неуемной энергии, желающий с ловкостью альпиниста прислуживать кремлю ловчей и шустрей?

КПРФ все равно не выиграет выборы и даже во второй тур не проходит. И борьба идет совсем не за это.

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск