"Слуги божьи" возроптали на утомительность богослужения

Священники, принимавшие участие в богослужении в честь 1030-летия Крещения Руси на Соборной площади в Кремле, падали в обморок от жары. Многим из них не позволили причаститься и не покормили после мероприятия. Об этом рассказала на своей странице в Facebook супруга московского священника Олега Батова, Мария.

Женщина сообщила, что священники со всей Москвы приезжали к Храму Христа Спасителя к 7:30, после чего проводили по 7-8 часов на ногам под открытым солнцем, участвовали в крестном ходе и простаивали молебны. Однако священников не допустили до причастия на литургии, что противоречит канонам, и даже не покормили, из-за чего многие падали в обморок. Она раскритиковала организацию и фальшивость мероприятия.

«Мой муж диабетик. Ему повезло, что сегодня он перенес эту пытку. Если бы он упал в гипогликемический обморок, мой пост был бы куда жестче.

Ради красивой картинки в телевизоре, ради парадного вида в жертву приносится здоровье пастырей Церкви Христовой», — написала жена священника.

***

Что-то я не понял. А они там, в РПЦ, вообще - верующие?

Как же вера в чудо, в божий промысел, как же жертвенность во имя веры? 7-8 часов под открытым небом в летний период - это невыносимо? А как же паломники, которые шли в Иерусалим пешком неделями и месяцами?

Про посты, аскезу и круглосуточные бдения даже не говорю.

Как же слова Христа "брось все и иди за мною"? Там, кажется, перерывов на обед и прием таблеток не полагалось...

А хоть бы и помер слуга божий во время торжественного богослужения - разве это не прямой путь в рай? Разве не в радость такая кончина для слуги божьего?

Представим себе солдата, который в ответ на команду "Рота, подъем!" говорит, мол, рано что-то подняли, в 7.30, да и потом на открытом воздухе до самого обеда - сил нет, не пойду, пущай под трибунал отдают... Или священник не "воин Христов"?

А как же им такая история: "...собралась толпа людей и шла за Иисусом. Иисус, подозвав к Себе учеников сказал, что Ему жаль народ, ведь они с Ним уже три дня и не ели ничего и Он не хочет отправить их домой голодными, чтобы они не ослабли на пути. Его Ученики спросили, где они могли бы получить достаточно хлеба в этом отдаленном месте для этого народа. Когда выяснилось, что есть семь хлебов и несколько мелких рыбок, Иисус сказал толпе сесть на землю. Тогда, взяв семь хлебов и рыбы, Иисус помолился, преломил хлеб и дал ученикам, а они, в свою очередь, людям. И ели все, и насытились, а после ученики собрали семь корзин кусков. Количество тех, кто ел, было четыре тысячи человек, кроме женщин и детей".

Три дня шли и не ели ничего, но не роптали. Простые люди. Шли пешком, а не на метро. И Иисус накормил их. А тут "слуги божьи" не могли и 7 часов обождать?

Или не было денег у них на МакДональдс? Не знали, где возле кремля можно вкусно и недорого поесть круглосуточно?

А.Б.