Украденные у дорогих россиян миллионы долларов "отмывали" в Австралии

В мошеннической схеме по отмыванию незаконных доходов, полученных в России, которую вскрыл юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский, были задействованы крупнейшие банки Австралии. Об этом заявил в программе Sunday Night на австралийском канале Australian Channel Seven основатель фонда Уильям Браудер.

По его словам, информацию об этом ему передал за несколько лет до смерти российский бизнесмен Александр Перепиличный. Он рассказал Браудеру, что сам выступал посредником при осуществлении некоторых из этих незаконных переводов, и предоставил доказательства, в том числе банковские бумаги, корпоративные документы.

Из этих отчетов следует, что в общей сложности на 11 иностранных счетов в австралийских банках было переведено 4,7 миллиона австралийских долларов (3,5 млн долларов США). Получателями этих средств выступили как частные лица, так и крупные компании, занимающиеся производством алюминия, экспортом овчины или специлизирующиеся на организации поездок в РФ.

Большинство из этих компаний в настоящее время уже прекратили свое существование. Те же, кто еще работает, говорят, что платежи были законными и у них не было никаких причин для подозрений.

В числе банков, задействованных в переводе средств, оказались крупнейшие кредитные организации Австралии - ANZ, Commonwealth, Westpac, NAB и HSBC. В некоторых из банков отказались давать комментарии по этому поводу, в других заявили, что серьезно относятся к своим обязательствам по борьбе с отмыванием денег и намерены содействовать властям в случае начала расследования.

Сам Браудер считает, что в банках проявили недостаточную бдительность при осуществлении переводов. "В принципе, никто не задавал никаких вопросов", - говорит он.

Глава фонда требует от австралийских властей начать расследование возможной связи местных банков с делом об отмывании средств. Для этого он передал все имеющиеся у него документы в австралийскую федеральную полицию и Австралийский отчетно-аналитический центр транзакций (AUSTRAC) - орган, занимающийся борьбой с отмыванием денег.

Напомним, в мае крупнейший банк Дании Danske Bank подвергся критике в связи со скандалом с отмыванием денег посредством эстонского филиала организации. Управление по финансовому надзору страны сделало банку восемь внушений и столько же предписаний, которые он должен выполнить до 30 июня, пишет The Washington Post со ссылкой на AP.

Основные претензии регулятора связаны с "критическими недостатками" в организации деятельности Danske Bank, благодаря которым стало возможным совершение преступления, в причастности к которому подозревают сотрудников Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ) и членов семьи президента России Владимира Путина.

В феврале 2018 года ежедневная датская газета Berlingske сообщала, что попавший в СМИ внутренний отчет банка показал, что его руководство знало "намного больше" об обстоятельствах этого дела, "чем заявлялось ранее".

Глава Управления по финансовому надзору Дании Джеспер Берг заявил, что Danske Bank "слишком поздно реагировал на сигналы" о недостаточности мер, принимаемых для предотвращения возможного отмывания денежных средств, и подозрениях в отношении его клиентов. Действия руководства Danske Bank нанесли ущерб его репутации, добавил чиновник.

Ранее похожую критику в отношении банка высказала Финансовая инспекция Эстонии. В ведомстве заявили, что местный филиал Danske Bank мог намеренно вводить контролирующие органы в заблуждение с целью скрыть масштабные и систематические нарушения правил, предназначенных для предотвращения случаев отмывания денег. Регулятор начал в отношении банка расследование.

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