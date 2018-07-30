Либертарных борцов с либеральной пенсионной реформой осадили в полиции

Протоколы о нарушении правил проведения массовых мероприятий составлены на задержанных после митинга против повышения пенсионного возраста, они покинули отдел полиции, сообщает Либертарианская партия, представители которой были заявителями акции. "В настоящее время все задержанные днем организаторы митинга отпущены", - сказали "Интерфаксу" в партии.

Зампред партии Кирилл Самодуров сообщил агентству, что на председателя либертарианцев Сергея Бойко составлен протокол по части 1 статьи 20.2 Кодекса об административных правоотношениях ("Нарушение организатором публичного мероприятия установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"), на Михаила Чичкова и Олега Степанова - по части 5 той же статьи ("Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования").

В соответствии с протоколом, опубликованном в твиттере Степановым, он выкрикивал в ходе своего выступления лозунги, не соответствовавшие заявленной теме мероприятия.

Ранее сообщалось, что после митинга против повышения пенсионного возраста, который состоялся на проспекте Сахарова в Москве, были задержаны выступавший на акции координатор регионального штаба оппозиционера Алексея Навального Степанов, председатель Либертарианской партии, заявитель мероприятия Бойко и ведущий митинга Чичков.

Либертарианская партия была организатором воскресного митинга на проспекте Академика Сахарова против повышения пенсионного возраста. Согласно оценкам полиции, в акции приняли участие порядка 2,5 тыс. человек.

От редакции: Они, конечно, боятся бессрочной акции на вечно полупустом проспекте Сахарова - вот и досталось не первопроходцам, а продолжателям. Правда, если у краснознамённых противников пенсионной реформы есть железный, классовый аргумент (пенсию, заработанную трудом, все должны получить в тот срок, какой значился в начале трудового пути), то вот какие у либертариев аргументы - это уже более интересный вопрос, ведь с либералами их многое роднит, а реформа эта именно либеральная. Тем не менее, если даже такие экзотические противники реформы (напомню, Навальный, когда скончался Егор Гайдар - прославлял его как пророка и созидателя величайшего экономического подъёма страны нашей) собирают более двух тысяч - это хорошо, и говорит о нарастании протеста во всех идеологизированных секторах социума (по-либеральному - "гражданского общества"). Очевидно, что это только начало репрессий - правящий режим-узурпатор будет всячески противиться нарастанию волны.

Д.Ч.

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