"Армата" для защиты олигархического отечества дороговата

Вооруженные силы России не стремятся массово закупать танки Т-14 на платформе «Армата» и бронетранспортеры «Бумеранг» из-за их высокой стоимости и предпочитают модернизировать имеющуюся технику, сообщил вице-премьер по военно-промышленному комплексу (ВПК) Юрий Борисов.

«Ну и зачем наводнять "Арматами" все вооруженные силы – у нас Т-72 пользуются огромным спросом на рынке, его берут все. Он по сравнению с "Абрамсами", "Леклерками" и "Леопардами" по цене, эффективности и качеству значительно их превосходит. Такая же ситуация с "Бумерангами", – сказал Борисов (цитаты по "РИА Новости").

«У нас особой нужды в этом [массовых закупках новой техники] нет, эти модели достаточно дорогостоящие по отношению к существующим», – отметил вице-премьер. По его словам, модернизация старой техники является более выгодной по сравнению с закупками новой. «Нам и удается, имея бюджет в десять раз меньше стран НАТО, за счет таких эффективных решений, когда смотрим модернизационный потенциал старых образцов, решать поставленные задачи», – подчеркнул Борисов. Массовое приобретение новейшего вооружения потребовалось бы, если бы старая техника значительно уступала по своим возможностям противнику, заключил вице-премьер.

Разработанная на «Уралвагонзаводе» танк Т-14 на гусеничной платформе «Армата» с необитаемой башней был представлен в апреле 2015 г. В 2017 г. началось его серийное производство, войсковые испытания машины планируется завершить к ноябрю. Колесные БТР «Бумеранг» должны принять на вооружение в 2019 г., в том же году начнется их серийное производство.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный хмурится:

- Ну это ли не форменный идиотизм в экономике, скажите мне? Кричать везде, какие мы наикрутейшие, какие гиперзвуковые ракеты и обалденные танки вот-вот поступят на вооружение - и? И оказывается, что всё это родной же армии не по карману! Зато очень дешёвый газ пойдёт по "Северному потоку-2" - силовигархия везде об этом трубит, чтобы опередить поставки сжиженного газа из США. Да вы научитесь армию вооружать сперва, а не транжирьте невозобновляемые ресурсы, господа миллиардеры! Что, "Армата" теперь станет экспортным вариантом? А что - это нормально для сырьевой империи, ведь СССР оставил в наследство буржуям и прекрасный ВПК, отчего бы не торговать танками только на экспорт? Причём сейчас и армия и ВПК под командованием нефтегазовой элиты совершают точно ту же ошибку, которая довела гитлервоскую Германию до поражения во Второй мировой: и "тигры", и "пантеры" были прекрасными танками, очень дорогими, очень хорошо оснащёнными, но именно поэтому и проиграли на полях боёв нашим Т-34. Парадокс? Да никакого парадокса: наши дешёвые танки, разработанные товарищем Кошкиным перед войной, конечно, были и лучше в итоге, и маневреннее, всё время модернизируясь - потому что на них не "навешивали" лишнего, раций, например, зато ремонтировать их в полевых условиях было легко, в отличие от всех гитлеровских грозных на вид, но крайне неудобных в ремонте "зверюшек" (только при наличии заводского крана можно было разобрать ходовую часть тяжеленного "тигра"). Что ж, сделать на едва не обанкротившемся заводе дорогущий танк - это, конечно, повод для национальной гордости. Только вот сами-то мы его и не купим - маловат бюджетец у армии, его недавно Путин же и урезал. Даже по-гитлеровски проиграть не удастся - он-то хоть дорогие танки родному вермахту поставлял, а не иностранным "унтерменшам"... Зато как будут красоваться триколорно "арматы" на всевозможных салонах - и найдутся покупатели мелокооптовые, для устрашения соседей и угнетённых классов, так сказать, пяток-другой прикупят... Родная же армия будет защищать правящий класс с голой задницей и окроплённая святой водицей - всё как при новоблагословенных Романовых, тут Путин косплеит монархию практически идеально.