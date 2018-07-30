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Московский листок

Не мешал кричать "Путин - вор"? Познакомишься с ворами на нарах!

Опубликовано 30.07.2018 в разделе комментариев 1

протест либералы силовигархия реформа пенсионеры
Не мешал кричать "Путин - вор"? Познакомишься с ворами на нарах!

Михаил Чичков, являющийся организатором митинга против пенсионной реформы, который состоялся 29 июля на проспекте Сахарова, выложил в своем Twitter фото протокола, составленного по факту административного нарушения, допущенного в ходе митинга. Согласно протоколу, Чичков, являясь одним из организаторов и ведущих митинга, не принял меры в отношении одного из участников митинга, "выступавшего со сцены и при этом выкрикивавшего лозунги "Путин-Вор", не соответствовавшие заявленной тематике проводимого мероприятия".

"Вы думаете, мое страшное правонарушение - это сказать со сцены что-то не то? Нет. Оно в том, что я НЕ МЕШАЛ выкрикиванию фразы "Путин вор". Серьезно, так и написано: не мешал кричать Путин вор, поэтому виноват", - комментирует Чичков.

Напомним, после митинга против повышения пенсионного возраста, который состоялся на проспекте Сахарова в Москве, были задержаны координатор штаба Навального в Москве Олег Степанов, а также председатель Либертарианской партии Сергей Бойко и ведущий митинга Михаил Чичков. На задержанных после митинга в Москве активистов составили протоколы и отпустили.

Зампред Либертарианской партии Кирилл Самодуров сообщил, что на Бойко составлен протокол по части 1 статьи 20.2 Кодекса об административных правоотношениях ("Нарушение организатором публичного мероприятия установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"), на Чичкова и Степанова - по части 5 той же статьи ("Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"). В соответствии с протоколом, опубликованным в "Твиттере" Степановым, он выкрикивал в ходе своего выступления лозунги, не соответствовавшие заявленной теме мероприятия.

По оценке "Белого счетчика", в митинге приняли участие 6 тысяч человек. МВД насчитало на акции 2,5 тысячи человек.

Накануне на проспекте Сахарова прошла аналогичная акция, в которой приняли участие представители КПРФ и "Левого фронта". МВД оценило количество ее участников в 6,5 тысячи человек, а "Белый счетчик" сообщил о 12 тысячах участников акции.

- А чего все так боятся этой фразы? - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - понятие "вор" весьма широкое, и если речь идёт о реализации пенсионной реформы в том виде, какой имелся в первом чтении в Госдуме, это будет классическое воровство - только воровство уже не богатств недр, а годов жизни у миллионов граждан РФ. Есть что возразить на это у господ полицейских охранников капиталов "питерских" миллиардеров, то есть нынешнего "правопорядка"? Кто-то отменил свободу слова и собраний? Так если конституционно закреплённый пенсионный возраст уже фактически в Кремле отменили - так и какие свободы? Какая конституция? Забудьте о ней и бойтесь любого человека с оружием и с дубинкой на страже правящего класса!

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
киргуду написал 30.07.2018 13:18
я видел как Чичков мешал выкрикивать "путин вор"...Чичков предпринял все меры помешать Выкрикивающем...в душе у Чичкова все бурлило от.........свидетелей очень много!!!
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