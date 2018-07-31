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Московский листок

Силовигархии стала тесна даже ельцинская конституция

Опубликовано 31.07.2018 автором в разделе комментариев 0

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Силовигархии стала тесна даже ельцинская конституция

Государство высунуло рычаг. Обычно этот механизм работает без таких неожиданностей, накатано, на смазке патриотизма, столь обильно выделяемой государственниками. И даже если случаются шероховатости или, не дай бог, углы, загогулины, то применение спецсредств, спецслужб, наконец, спецтехники для разгона демонстрантов (а в Новой России это бывают и танки, как в 1993-м), позволяет вправить шестерни, и механизм продолжает двигать общество.

Самое время спросить – куда?

А вот тут перед нами сразу же оказывается россыпь слов, километры пиара, но слова «стабильность», «устойчивое развитие», «процветание» среди этого бисера вполне конкретно и позитивно, с довольным киванием, понимаются лишь 2-10 процентами всего населения страны. То есть реализуются они только для этого отчаянного, паразитирующего меньшинства. Да, они процветают, да, для них – прогресс и все новинки техники. А остальные обречены, объедаясь всё теми же словесами-обещаниями, заслушиваясь «прямыми линиями», десятилетиями пробуксовывать в том историческом времени, которое было базисно заложено вовсе не 2-10 процентами, и вообще не нынешним правящим классом. Потому-то он и не может бросить сильный упрёк – «вы работаете в части нами созданного механизма». Нет! Жалкие процентишки тех, кто завладел 80% богатств недр и средств производства в России – правящие господа, вот они являются вставной частью, челюстью, если угодно (потому что она только и умеет что говорить) в механизме, созданном нами как классом. Нами, пролетариями.

Не сочтите общей фразой – за право так сейчас говорить я лично недавно заплатил увольнением из "Литературной России", частью месячного заработка. Я провал с государственниками, которые наотрез отказывались признавать себя пролетариями печати, то есть своё фактическое положение – и мнили себя господами, хоть бедненькой, хоть приживалочкой, но буржуазийкой при любимом государстве, при любимом кормильце-Путине, грантодателе. Вот эта рабская, хамская, холопская позиция (если вы помните, как Ленин называл тех, кто находясь в ярме ещё и прославляет своих хозяев) – и заставила меня в конце концов выйти из этого тесного тамбура государства, который на прежде открытых и моей, коммунистической позиции страницах допускал разные трактовки себя-государства. Нет, теперь уже не до дискуссий и разности трактовок, настало время площадей и действий.

У нас, марксистов-ленинцев, нет армии, нет спецсредств, у нас есть нечто более важное, с чего начинается любое действие – революционная теория. Есть данные предыдущим опытом революций, социализма и контрреволюции - знания, есть метод анализа и прогнозирования того, что, как и какими классовыми силами, в какое действие (в каком направлении) приводится в обществе. Есть видение того самого механизма, оценка мощности его шестерней и уровня их сцепленности. И есть тот самый, с которого я начал, высунутый самой государственной машиной рычаг – пенсионной реформы.

Исторические шансы – это рычаги. Те самые Архимедовы рычаги, которые либо меняют, сдвигают общество с той траектории, которая намечена действующими правителями, либо не меняют, и вместе с шансом часто пропадают со сцены Истории те силы, которые могли изменить мир. Верно, если вы услышали диссонанс – не рычаги и не шансы, а классы совершают эти сдвиги. Но нужно понимать, что куда двигать, и тут необходима революционная, прогрессивная интеллигенция и партия. Например, контрреволюцию 1991-го свершил нарождавшийся из разных клеточек ещё советского общества класс буржуазии, будущих новых русских, кем бы они ни были – МНСами, «теневиками», комсомольцами-кооператорами или партноменклатурой, выбравшей капитализм и олигархическое будущее для себя и семей своих.

Они поняли тогда, что пришёл их шанс: ослабивший хватку на том самом рычаге рабочий класс, тоже возжелавший «социализма с капиталистической колбасой», высунул его, рычаг, другим классовым силам. Правьте нами, господа, завладевайте нашими заводами – рабочий класс исторически устал… Да, и он правил не прямо, а через представительство, и он был уже местами весьма обуржуазен… Но всё-таки полный контроль за социалистической собственностью он утратил тогда, когда идея приватизации завладела умами интеллигенции, а вскоре стала и государственной генеральной линией. Тут не обошлось без крови – тот самый 1993-й, октябрь, сожжённый ВС РСФСР, в дыму которого и в страхе уцелевшего населения РФ и спрятан был переход к залоговым аукционам, к Чубайсовой приватизации, к первым резким толчкам к дележу государственной, то есть социалистической собственности. Которую само же переродившееся классово государство возжелало разрубить на части. Потому что частная собственность заработает эффективнее…

Вот эта самая, серьёзно не поколебленная пока идеологема – до сих является причиной продолжающихся либеральных реформ. Меняются шестерни, меняется форма собственности, меняется государство. Бейте упрямо в эту «точку сборки» нынешнего государства – и выбьете правящий класс с занятой им высоты управления, товарищи! Тут можно даже устроить турнир на самый меткий выстрел.

Слышны наивные фразы мэтров системной оппозиции, адресованные правящему классу: «возьмите нужные вам миллиарды не у бедных пенсионеров вместе с их пенсионным возрастом, а у олигархов, у них же много!» Но сами у себя они не возьмут – вот чем полезен марксизм, а не «русский социализм» и «русский лад», ладан и т.д. Обращаться к классовому врагу с требованием оплачивать издержки его же экономической политики – как минимум смешно и некорректно. На то он и правящий класс, чтобы править сообразно его идеалу, его теории, его программе преобразования общества. А это, как бы государственники ни кадили своими бреднями, неолиберализм – ломка социалистических инфраструктурных основ жизни общества, переживших даже Ельцина, и замена их на протезы уже капиталистические.

Что есть у правящего класса и чего нет у нас?

У него есть законный доступ к недрам, которые по конституции – наши. Но почему-то, когда ему нужно, расстрел ВС РСФСР сырой нефтью оплачивает правящий класс, а не «источник власти», то есть народ. Странновато прозвучало? Так тут и скрыт конституционный парадокс всей нашей жизни с 1993-го года – отчего не могли тогда защитники Верховного Совета сами оплатить сырой нефтью (как это позже, постфактум сделал Ельцин) вооружённый отпор государственному перевороту?

Потому что они ещё верили в государство – в своё понимание государства, в единую руку власти на ещё не раздробленной собственности! Не было ещё ни Лукойла ни прочих частных нефтяных компаний – потому что не было новой конституции. Улавливаете рычажок? Да, решали танки, да, решала голая и грубая сила – но впереди силы шла идеология, а тут был перевес у Ельцина, увы. И для приватизации требовалась конституция и расстрел остатков советской власти. Реванш частной собственности требовал по логике своего развития и крови, и приватизации, и залоговых аукционов и… доступа частников к нефти в статусе недропользователей.

Так что есть у реформаторов и чего нет у нас? Да, у них есть условные деньги, и нефть, и танки, и флот и все-все-все шестерни, кроме самого главного, там ещё приводной ремень нужен, там не только зубцы работают. А длиннющий приводной ремень – это трудовой народ. Это работающие пока по капиталистическим законам станки, это ежедневно работающие работники образования, медицины – пусть уже и отреформированной, но ещё воспроизводящей народ в здравом теле и уме. Трудовой народ если перебросит свою силу с работы НА правящий класс – в другую сторону, заработав против класса-реформатора, этот ремень способен пустить весь механизм в другую сторону. И выяснится, что и армия, и флот, и образование, и медицина, и наука – все шестерёнки, которые вращал трудовой народ почему-то работали не на его пользу, а на какую-то сотню-другую миллиардеров, что возвышались над прозябающим народом в списках Форбса. Вся мощная социалистическая, но обезглавленная (со вставной челюстью) машина работала не в направлении собственного развития, а в обратном, губительном направлении. Потому-то от неё и отваливались постоянно части, но необходимое правящему классу большинство деталей оставалось.

Что есть пенсионная реформа в динамике, а не в статике?

Это решение, необходимое логике капиталистических преобразований всё того же СССР в Россию Путинскую, готовую к следующему этапу, феодализму. Ведь всякое движение идёт откуда-то куда-то: начав с Ельциным строить «новую Россию» его стабильно вымирающий трудовой народ выбрал и это будущее. А если примет и этот этап преобразований – приблизится к «России, которую потеряли» (господа в 1917-м) ещё на много шагов. Путиным возрождены фактически сословия, вокруг него сидят вельможи, не за знания и специальность, а по дружбе получающие целые отрасли производства и торговли. Все эти даже и не прячущие роскоши Шуваловы на личных самолётах, Миллеры с новыми Петергофами на Истре, Сечины с полученными в личную собственность Ропшами… Как, откуда, почему так стало? Что – «источник власти» позволял всё это делать?

Нет, не позволял. Позволяла всё та же конституция, трактуемая властью так, как нужно её классовым интересам. И нефть не только становилась фактически частной, но уже и сама Роснефть запросто продавала себя иностранцам в пакетах акций. Как? А вы не помните, как? Решением правительства Медведва! К великой выгоде – за какие-то там наличные деньжата. Не ограниченное количество нефти, которую открывали при социализме и для социализма, - а бесконечный доступ к недрам России. И никто, ни в каком органе надзора и власти не назвал это государственным преступлением – то есть совершаемым самим государством преступлением против своего народа! А вы на пенсионную реформу обижаетесь… Реформа – это лишь этап, а ломали вас через колено долгие годы, «господа рабочие». Вон, большинство в совете директоров Роснефти – иностранцы, ну так и нет недовольных! Ведь это капитализм, а у него свои законы – и «откаты» за право быть частью мировой капсистемы.

Что, патриётики, путинята, государственнички, мои недавние коллеги – вам есть ещё что возразить? Или у вас власть от бога, а нефть от чёрта (от Советов наследством, и должна пройти через «экзорцизм»)?

Итак, власть, нефть, все силовые шестерни – против одинокого и гибкого приводного ремня, единственная сила которого лишь в том, чтобы вращать или не вращать шестерни. Власть, однако, идео-логична и опирается на конституцию – и всякое посягательство на себя будет называть покушением на «демократические свободы» и «конституционную власть». Это важный момент – ведь самим внесением в Госдуму проекта пенсионной реформы путинский режим в лице Медведева поставил себя, как Ельцин указом 1400, вне конституции – он сам нарушил конституцию, то есть… Перестал быть «конституционной, законно избранной властью» - точнее, законно избранной-то он может продолжать себя считать, но с конституцией он явно уже не в ладах. И власть, как законно избрана, может быть и законно низложена, кстати – вопрос механизмов и надёжного сопровождения процедуры восставшими массами в союзе с «законниками» в Думе (во что верится слабо, но подождём что упоминавшие импичмент скажут).

Что буржуазный режим будет делать дальше?

Наблюдая нарастание сопротивления трудовых масс реформе – как он может далее перерождаться, оставаясь внешне в образе так часто поминаемой им «русской государственности»?

А вы как полагаете – случайно ли он 28-го провёл такой показательный крестный ход у Кремля, где власть светская, президент шёл в таком тесном окружении попов, причём ещё и приезжих? Нет, не случайно – легко попираемая конституция скоро вообще отживёт своё, а режим сделает примерно тот же ход конём, который сделал Ельцин в 1993-м, «дабы избежать двоевластия» (в данном случае – главенствующую конституцию «подвинуть»). Монархия, да-да – никакого другого выхода у режима не остаётся. Они могут её сделать даже конституционной – только конституция будет новая, вот-вот. К чему всё и идёт. И вот тут трудовому народу из «источника власти» придётся становиться либо самой властью, не признавая произвола правящего класса, либо оставаться источником нефти, газа, рабочей силы – в общем рабом уже на более кабальных условиях.

Важный ещё момент: перерождающаяся из советской в антисоветскую «государственность», то есть режим Ельцина-Путина любит отождествлять себя с Россией и называть себя защитником от внешних угроз. Мол, не хотите же вы майдана и деиндустриализации (вот тут Путин хорошо выговаривает данный диагноз!) как на Украине или же неофеодализма, как в Казахстане, других менее развитых отпавших от Союза республиках? Мы хоть и перерожденцы, и миллиардеры, но – свои, русские, мы-то лучше хозяев извне, а вдруг вас тут завоюют вороги… Ну, пример обновлённого с 2016-го совета директоров Роснефти данный пункт уже исчерпывающе иллюстрирует, а вот что касается других республик, нам очень важно понимать пункты единства той классовой борьбы, что обнажилась на рычаге пенсионной реформы.

Путин в Калининграде обмолвился о шести пенсионерах на пятерых работающих - полагая, что это очень серьёзный аргумент за реформу, сама по себе циферка... А кто довёл страну до такого состояния, кто невиданную по масштабам деиндустриализацию проводил и не препятствовал депопуляции? "За всё отвечает президент" (звучала красивая фраза в 2001-м) - ну и отвечай, пора! Где обещанные в 2012-м в майских указах 25 миллионов рабочих мест?!!

Правящий класс лишь приводит пенсионный возраст в соответствие с итогами своей бурной реформаторской деятельности:

Деиндустриализации, депопуляции, ну и прочей стабилизации. Логика его прозрачна: ведь движущей силой экономики в его "оптике" является буржуазия, его величество личность капиталиста, как говорил Медведев - "бизнесмены развивают экономику"... А значит надо дать им максимум прав, офшоров, капиталов и льгот - за чей счёт? Вот именно за счёт рабочего класса, будущих пенсионеров.

В Казахстане задолго до перевыборов Путина, под новый 2018-й год уже нагло ударили по самым слабым пенсионерам – по женщинам, им подняли с 58 до 63 возраст выхода на пенсию, мужчин пока с байской хитрецой за пазухой не тронули. Это ли не показательная подлость? Но вроде как «России это не касается»… Нет, касается! Как и всё, что происходит на Украине. Любые границы обогащают только буржуев и выгодны им одним. Раздоры с Украиной не идут на пользу прежде всего ей самой, да, но и цену рабочей силы в РФ обваливают, права российских рабочих тают вместе с рабочими местами, а доходы ФМС с бесчисленных поборов за право трудиться на российского буржуя растут как на дрожжах. Там, на Украине, кое-что декларативно осталось бесплатным – но хотите знать, как оно фактически работает (только на долларах или гривнах)? Вот признание (в целях её же блага не назову имя) украинки…

Если честно, я не представляю, как может платить 600 грн за УЗИ у хорошего специалиста женщина, у которой зарплата 4000 грн. Или, например, такая ситуация: я пожаловалась медсестре, которая ставила мне капельницу с иммуномодулятором, на цену одной баночки (3000 грн). Она ответила мне с грустной улыбкой: «Да, я знаю, однажды я разбила такую, когда ставила капельницу, а это вся моя зарплата...» Казалось бы, операции такого рода, как переливание, в стране бесплатны. Как и роды, например. Но все знают, что в среднем роды стоят от 500 до 1000 долларов (зависит от сложности проведения и квалификации врача), это не считая медикаментов и обязательных благотворительных взносов в роддом от 2000 грн.

И вот на это мы будем смотреть с кремлёвским презрением «ну так это ж у них, у "укров" – сами виноваты, выбрали Европу, а не нас…» Кого вас, господа? Сечина с Миллером и их внешнюю политику, видную только через Трубу? Вас они, конечно же, не выберут – у них своих буржуев хватает и пока сил самостоятельно выбраться из-под их гнёта – мало. Но если ощутив на пенсионном перегибе всю уязвимость и в то же время ещё имеющуюся силу себя как «источника власти», трудовой народ России и Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Украины и конечно же Белоруссии (те самые гастарбайтеры, сконцентрированные в Москве) сможет поколебать позиции правящего класса в центре, то, конечно, не устоит и любая соседняя буржуазия. Вот почему так важно сейчас каждое слово вышедшей на улицы коммунистической оппозиции, которое как бы продолжает звучать с трибуны 28 июля. В отличие от 2011-12 нет либерального фланга, и это даёт важные преимущества в развитии протеста.

Да, силы внутри протеста даже среди «красных» разные – и «законники», системная оппозиция будет играть свою соглашательскую партию (примерно ту же, что сыграли либералы в 2011-м, когда ушли с площади Революции на Болотную), иного им не дано, они на госфинансировании. Смотрите на них как на ступень ракеты – отработает, разгонит до нужной скорости и понимания массами политического момента и пусть падает в свою рутину, отмирает вместе с Думой и кормящей лапой буржуазии. Но есть и другие силы протеста, независимые, которые просто обязаны, как большевики в отчаянном меньшинстве (и Ленин как ещё одно меньшинство в апреле с его казавшимися фантастическими тезисами) в 1917-м – держать верное направление протеста. Не топтаться на одной реформе, а разоблачать всё смежное с позиции угнетённого, обворованного уже самими производственными отношениями класса. Ведь не у кого-то, а у него и украл правящий класс и утилизировал 70 тысяч заводов за всё время своего правления, от Ельцина до Путина-Медведева-Путина. А пенсии-то где-то ещё надо заработать…

Но этот пункт повестки рассмотрим подробнее мы отдельно, конечно. С картинками и цифрами, ибо назрело.



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