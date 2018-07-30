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Московский листок

Кадровый голод российских школ не в силах скрывать даже послушная Госдурочка

Опубликовано 30.07.2018 в разделе комментариев 0

кризис школа онф
Кадровый голод российских школ не в силах скрывать даже послушная Госдурочка

В российских школах не хватает преподавателей математики, иностранного и русского языков и специалистов по начальному образованию. Такие данные приводят эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) и фонда «Национальные ресурсы образования» по итогам мониторинга зарплат и нагрузки учителей (результаты есть у РБК). В рамках этого исследования фонд с 9 мая по 10 июня 2018 года опросил 3110 педагогов общего образования из 82 регионов. Итоги опроса ОНФ направит в Министерство просвещения.

О нехватке учителей сообщили 48% опрошенных. Российская школа непрерывно занимается «латанием кадровых дыр», комментирует результаты исследования заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина. «Некоторые педагоги уходят из школы прямо во время учебного года, не выдерживая высокой нагрузки, в том числе непедагогической, и низкого уровня заработной платы. И многие признаются, что отговаривают молодых учителей идти работать в школу», — утверждает она.

По словам Духаниной, в результате в российских школах сложилась ситуация, при которой учителя вынуждены преподавать предметы из разных областей. «Учитель истории начинает вести уроки географии, а учитель начальных классов — математику в средней школе», — поясняет она.

44% опрошенных говорят о нехватке в их школах учителей по математике. О дефиците преподавателей иностранного языка заявили 39%, учителей русского языка и литературы — 30%. 26% учителей отметили нехватку кадров в начальной школе. В исследовании эксперты отметили и сохраняющуюся проблему повышения среднего возраста учителей при «острой нехватке» молодых кадров.

От редакции: Помните пиарное медведевское словосочетание "приоритетные национальные проекты"? Для правящего меньшинства образование низов - не является приоритетом. Чем выше человек забирается по социальной лестнице, тем приоритетнее для него становятся надёжные зарубежные банки, вложения в тамошнюю недвижимость - а вот что на родине финансируется по остаточному принципу становится даже непонятным. Зачем? Что, для обслуживания бюджетообразующей Трубы нужно столько учёных, учителей, врачей? Что, при ударной деиндустриализации - нужны инженеры, токари, слесари, ИТРы? Нет, в тех областях, где есть возможность получать от 100 тысяч и больше (как вот в этой самой Госдуме, которая печалится за школы) - всё давно укомплектовано и кадрового голода не наблюдается, а значит вся система образования - оказывается никчёмной и бробуксовывающей. Она работает ещё по-советски, хоть и с триколорами вместо флага СССР в кабинете директора или завуча. А в одном московском лицее вообще повесили имперский триколор - понимают, историки, куда регрессируется страна, в какое прошлое... Не нужно столько образованных людей элите!

Главной причиной кадрового голода в школах является низкая ставка учителя. Ничего тут нового: работают старые кадры, которые получают уже пенсию, и вот на суммарное можно как-то жить. А правящая этими умными, альтруистичными, бесценными для страны кадрами - элита купается в миллионах долларов и миллиардах рублей. И полагает, что это и является приоритетом "национального развития", ведь без элиты стране - никуда... Вот это базовое классовое противоречие и является непоколебимой причиной кадрового пессимизма, униженной роли учителя в современной школе. Ведь уже в классе сталкиваются богач и бедняк, уже в сочинения ученики видят, насколько разными бывают доходы в семьях. Конечно, большинство живёт примерно как учителя - но всё же скрыть социальные противоречия в школе невозможно. И вот полунищий учитель становится, вынужден становиться либо лицемером, либо революционером, закладывающим в умы учеников "крамольные" для правящей элиты идеи социального равенства, социализма, научного прогресса, который возможен только в обществе равных, а не в классово располюсованном социуме Путинской России. Выхода тут нет: сами учителя станут первейшими рекрутами революции или просто исчезнут как профессия.

Дмитрий Чёрный, редактор



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