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Московский листок

Депутат Милонов признал права сумасшедших собратьев в парламенте и России

Опубликовано 30.07.2018 в разделе комментариев 1

госдура весело
Депутат Милонов признал права сумасшедших собратьев в парламенте и России

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что парламент любого государства может принять на работу сумасшедшего. Его слова приводит в понедельник, 30 июля, URA.RU.  «Нам не надо обращать внимания на чужих идиотов, у нас своих хватает. В конце концов, это право любой страны — иметь сумасшедшего депутата», — сказал Милонов.

Так российский политик отреагировал на призывы депутата сейма Латвии Александра Кирштейнса «раздробить Россию» во имя спокойствия Европы. По его словам, страну следует разделить на малые страны по этническому составу.

Милонову принадлежит авторство закона о гей-пропаганде. Парламентарий неоднократно критиковал сексуальные меньшинства. Так, в феврале Милонов выступил с инициативой определять представителей нетрадиционной ориентации по запаху. Ранее он предлагал более радикальный способ — бросать представителей сексуальных меньшинств в реку.

В октябре 2017 года он заявил, что русскую культуру спасут массовые казни рэперов. В общем, кому и говорить о безумных депутатах, как не безумным депутатам? Набор фриков в последнем созыве Госдурочки - отменный, тут Милонов мог бы как никто прекрасно изнутри описать всю палитру безумий, по всем фракциям, жаль только не имеет он специализации соответствующей, а психиатров или хотя бы психологов при Госдуре не держат пока...

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Избиратель написал 30.07.2018 16:15
Депутаты Госдуры - профессиональные Кретины, лоббирующие интересы бандитских групп при Путене!
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