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Московский листок

Бездомный полк из Мытищ

Опубликовано 31.07.2018 автором в разделе комментариев 1

квартиры дольщики дома
Бездомный полк из Мытищ

"Бездомный полк" из Мытищ. Обманутые дольщики ЖК "Академик-2" (Мытищи, 36 мкр, корп.59) вынуждены выходить на улицы и проводить акции протеста. Другие способы отстоять свое право на оплаченное жилье исчерпаны. Люди ждут своих квартир от 6-ти до 15-ти лет. В ЖК 408 квартир.

Застройщик ООО "Дом-Спецстрой" в лице его учредителя Кучеренко В.В., взял на себя обязательство достроить жилье за обанкротившейся компанией «Спецстройжилье - XXI век" и расселить обманутых дольщиков, приобретавших квартиры еще в 2003г. Но вместо этого только увеличил количество обманутых дольщиков, добавив к ним тех, кто покупал квартиры уже у ООО "Дом-Спецстрой".

Приступив к строительству в 2012м году и собрав денежные средства новых дольщиков, от исполнения своих обязательств по договорам уклоняется. Изначальный срок сдачи "Академик-2" -декабрь 2013г.

Таким образом, в наших рядах есть дважды обманутые дольщики. Что является беспрецедентным случаем.

К застройщику ООО "Дом-Спецстрой" в Арбитражном суде находятся суде 3 иска о банкротстве. Но ни сам дом, ни застройщик официально проблемными не признаны. От администрации г.о.Мытищи и Минстроя МО дольщики получают только тысячи отписок. В очередной раз строительство остановилось и более не возобновлялось в апреле 2018г. У застройщика не нашлось денег оплатить электричество, и его отключили. На стройке, объекте повышенной опасности, сейчас нет даже охраны. В доме орудуют вандалы.

Руководство компании ООО "Дом-Спецстрой", забросившей стройку в Подмосковье, тем временем перерезает ленточки на открытии возведенных объектов в других регионах РФ и продолжает выигрывать тендеры на строительство жилья.



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Всего комментариев к статье: 1
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Кучеренко В.? И здесь Калашников,что ли?
-Что это? написал 31.07.2018 08:43
Ну,хитер...:)
Если серьезно,для начала сбросьтесь и дайте пи здюлей этому кучеренке.
Поставьте на счетчик,найдите его жилье...
Ну,чего вы такие беспомощные?
Продавайте его и его родственников собственность.
Как? А подумайте.
Отследите-где родня. Ну, и тд.
Действуйте их методами.
Потому что ,иными методами не добьетесь ничего.
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