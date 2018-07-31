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Московский листок

"А Гитлер после выборов пенсионный возраст не поднимал..."

Опубликовано 31.07.2018 автором Александр Головенко в разделе комментариев 2

правительство пенсионеры
"А Гитлер после выборов пенсионный возраст не поднимал..."

Отец моего старшего брата, по рассказам мамы, погиб на фронте. Так что у нашей семьи свои счеты с фашизмом.

В студенческие годы мы ездили в ГДР и специально попросили свозить нас в лагерь смерти Бухенвальд, где сейчас мемориал. Чтобы почтить память замученных и еще раз проникнуться…

За 20 лет «тандем» не посетил ни Бухенвальд, ни Освенцим, хотя поводы представлялись. Значит, запрещено. Им, говорят, вообще разрешают проводить на 9 мая парады Победы на Красной площади только перед забитым фанерными щитами Мавзолеем.

А в годы войны была моя мама простой рабочей, труженицей тыла. За что на 50-летие Победы 9 мая 1995 г. в торжественной обстановке ей вручили юбилейную медаль. Приезжайте, посмотрим семейную реликвию.

В те годы брянский депутат Госдумы Александр Шульга отмечал, что на тыльной стороне медали некоторые звездочки салюта у Спасской башни не пятиконечные, а шестиконечные.

Теперь не отмечает. Скоропостижно скончался от инсульта на 62-м году жизни. «Гроза президентов» депутат Виктор Илюхин внезапно умер от «инфаркта» на 63-м. Писатель Юрий Мухин написал, что его убили.

Богатырского телосложения Василий Шандыбин, который при мне запросто играл двухпудовыми гирями, дожил до 68. А ведь тоже как депутат проходил ежегодную диспансеризацию. Никаких сердечных патологий врачи у него не обнаруживали.

А депутат Юрий Щекочихин умер от жестокого отравления в 53 года. Многие ли помнят, что 3 июля уже 15 лет, как его с нами нет? Легендарный генерал Александр Гуров заявил  однажды, что не верит в «роковую случайность» смерти Юры, который первый в Союзе делал с ним интервью о коррупции и оргпреступности.

Это я к тому, что даже у депутатов Госдумы кривая продолжительности жизни имеет порой очень непредсказуемую траекторию. Что уж говорить о сталеварах, шахтерах, горняках, трубоукладчиках, сварщиках, рабочих других тяжелых и жарких профессий?

Вы когда-нибудь стояли у мартеновской печи? Я стоял. В Нижнем Тагиле. Желаю Валентине Ивановне постоять у такой огненной «пасти» хотя бы с полчасика. Прежде, чем нажимать кнопку за повышение пенсионного возраста, как стыдливо именует «тандем» реставрацию в России крепостного права по заявкам олигархов.

А в соцсетях, кроме прочего, я отстаиваю наши советские ценности. Народ там подкованный, дотошный и ехидный. Его не возьмешь на арапа холуйским володинскими сюсюканьями типа: «Не будет Путина - не будет России».

Была Россия и до него, как выяснилось во время воскресного крестного хода. Будет и после. Если он, конечно, предварительно не нажмет кнопку остановки вращения Земли.

Для примера. Дает известный армейский телеканал в Твиттере снимок подводной лодки. И гордо пишет: «Одна такая субмарина может уничтожить целый континент».

Тут же получает «в обратку»: «Страна, которая по уровню жизни волочится на 101-м месте мире и вернулась в свой 2009 год, мечтает уничтожать людей на чужих континентах».

Что бы вы могли возразить на это, г-н Главковерх? Ах, да. Он у нас Интернет не читает. А потому, видать, не знает, что побежденная Германия на наших нефти и газе создала себе лучший в Европе уровень благосостояния. Без всякого напряга выдает своим пенсионерам $1000 в месяц.

А страна-победитель живет хуже всех в Европе и платит старикам самую маленькую пенсию - 240 «баксов» (кроме Албании). И ту уже отказывается платить…

Кто же, кстати, лидеры в мировой турнирной таблице по уровню жизни? Даже не Германия и США, которые на 11-м и 18-м местах. А Норвегия, Швейцария, Швеция, Дания, Канада, Австралия… Самые что ни на есть нефте- и газодобывающие и страны. Да что там! Просто энергетические сверхдержавы.

Вчера получаю на один свой твит вразумление: «А Гитлер после победы на выборах пенсионный возраст не поднимал». Тут же парирую: «А зачем ему надо было поднимать его, если он недовольных сразу отправлял в концлагеря»?

И получаю: «А в России разве не посылают противников Путина в лагеря? Вы единственная страна в мире, где сажают за лайки, посты-репосты и прочую муть. Если Путин захочет - ваш парламент запросто  проголосует и за крематории».

Отбиваюсь. Мол, посадка за лайки - случаи единичные (хотя уже массовые). А мне тут же: ваш Путин пошел дальше Гитлера. Он своим пенсионным геноцидом подводит под уничтожение целую нацию. После повышения пенсионного возраста в России рухнет весь социальный климат. Люди начнут спиваться и падать от инфарктов от одной мысли, что до пенсии им все равно не дожить».

… А, может, действительно, попросить нацлидера побыстрее прихлопнуть Интернет? Оставить одну российскую зону. Всем спокойнее будет: ему и нам.

К тому же, говорят, скоро «Роснано» выпустит первый отечественный смартфон на ядерных пульсарах «Лагерный» с целомудренным профилем Анатолия Борисовича.



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Всего комментариев к статье: 2
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куча ошибок
Victor написал 31.07.2018 00:19
Как Вы узнали что в современной Канаде "социалка" богаче чем в РФ.
Реально: там только пособие по бедности существенно больше, а прочая социалка (декретный отпуска, пенсии, выплаты на деток): сравнимо или меньше. Если у пенсионера маленькая пенсия (а может быть меньше российской): то во время пребывания на территории страны ему доплатят соцалкой. Только это отличается от пенсии: пенсионер никак не может с этими деньгами уехать на Кубу жить.
Вас ничему видать пенсии не научили. Выравнивание срока выхода. Так и не верите. Что "хорошая жизнь на западе": это просто Вас накололи.
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Зачем нужен уровень жизни своего живота не щадящим ?
С,П,Вдиван написал 31.07.2018 00:16
Окстись, бабуся. Нам в отличие от натовцев терять нечего кроме своих кредитов. (с)
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