В Таджикистане убили интуристов. А чего их туда понесло?

На территории джамоата Себистон Дангаринского района Таджикистана погибли четверо иностранных туристов – двое граждан США, по одному гражданину Нидерландов и Швейцарии. Еще трое туристов получили ранения. Сначала их сознательно сбили машиной, а потом добили при помощи огнестрельного и холодного оружия.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон направил телеграммы соболезнования президентам США Дональду Трампу, Швейцарии – Алену Берсе и королю Нидерландов Виллему-Александру. Видимо, все они были тронуты вниманием со стороны Рахмона...

Я еще помню счастливые времена, когда туризм в Таджикистане был возможен только под прикрытием брони. И хотя формально гражданская война давно закончилась, но время от времени нет-нет, да и начинаются снова боевые действия.

Кому вообще пришло в голову заниматься туризмом в солнечном Таджикистане, где до сих пор не смолкают выстрелы? Где еще помнят, как закапывали людей живыми в землю целыми кишлаками?

Отдельный вопрос - кому пришло в голову вывести из Таджикистана российские погранвойска? А теперь граница с Афганистаном просто условность - никому еще не пришло в голову проехаться на велосипеде по афганским достопримечательностям? И американские и британские войска из Афганистана еще не собрались выводить? Нет? Странно...

Надеюсь, убитые туристы были застрахованы, и родственники получат компенсацию?

Говорят, что ответственность за убиство уже взяло на себя ИГ. Но думается, что истоки трагедии нужно искать где-то в другом месте. Скажем, там, где были бы очень недовольны сокращением американского контингента в Афганистане. Ну или обрадованы появлению в Таджикистане американской военной базы - исключительно для защиты туристов...

А.Б.