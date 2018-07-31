Объективные размежеватели

В течении месяца возник уже второй конфликт внутри "демократического стана".

С одной стороны, перипетии этих конфликтов показывают, что их причины достаточно глубоки и объективны (расхождения по базовым идеологическим вопросам, а также опасения что контрагент использует партнёра лишь для повышения своей "политической капитализации", а потом "предвидит" его при первом же удобном случае), и разрыв с ненадёжным или компроментирующим союзником помогает консолидации именно самых надёжных, самых последовательных единомышленников.

С другой стороны, для сторонников каждого лидера, для сотен и тысяч активистов, не вникающих в тонкости "высокой политики", политические альянсы дают возможность тесно взаимодействовать на своём уровне.

Поэтому у меня вопрос: НУЖНО ЛИ ОППОЗИЦИИ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ НА ВЛАСТЬ СОЗДАВАТЬ ПОСТОЯННЫЕ СОЮЗЫ С ТЕМИ, КТО СПОСОБЕН В ЛЮБОЙ МОМЕНТ, СКАЖЕМ МЯГКО, "ИЗМЕНИТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ КОНФИГУРАЦИЮ" СВОЕЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ФИГУРЫ?

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Председатель партии Перемен Гудков Д.Г. обличил председателя партии Будущего Навального А.А.

Причём, сделал это так, чтобы обида была посильней, чтобы всем стало ясно – никакой политический союз между ними впредь невозможен.

Сделано это было с политической точки зрения идеально – когда у орденоносцев со Старой площади могли возникнуть опасения, что в условиях необычайно выгодных для оппозиции, хотя бы в либеральном сегменте могла возникнуть опасная консолидация.

Поэтому были приложены двусторонние усилия, дабы полностью рассеять сии опасения… Буде они возникнут…

Конечно, первым, как всегда, начал бестактный Алексей Анатольевич, который обратил внимание на то, что фронтмен «партии Гудкова-Нечаева» Собчак Ксения Анатольевна демонстративно и в наибольшей степени унизительно для оппонентов поддержала пенсионную реформу.

Согласитесь, что обращать внимание на такое противоречие позиций между Гудковым и её было совершенно бестактно по отношению к товарищам по демократическому «несчастью» (т.е., извините, лагерю).

Хуже того, совершенно утративший деликатность, Навальный коварно использовал разоблачения «Коммерсанта», что бывший большой кремлёвский чиновник – как и положено -идёт на выборы от «Единой России», а его бывший заместитель – от «Гражданской инициативы» (Гудкова-Нечаева), причём, журналисты обратили внимание – о, чудовища! – что от партии власти его соперником пустили юного менеджера из отдела рекламаций (пусть мальчонка встаёт на крыло!)…

Естественно, что Гудков-сын дал достойный отпор… Припомнив все «позоры мелочных обид»… На что Навальный ответил достойно, хоть и далеко не так красочно…

В выпаде Гудкова главным было то, что, стремясь побольнее укусить оппонента Дмитрий Геннадиевич уподобил Алексея Анатольевича не просто известному каждому советскому школьнику "Ленину размежёвывателю", но и "Ленину на броневике".

Упрёк явно из прошлогоднего набора завистливых нападок на Навального после акций 26 марта и 12 июня… В жанре: а стоит ли менять автократа Путина на автократа Навального… («Мешал тебе царь сёмками торговать?»)

[И вот только что {19-20 мск 30.07.2018} Белковский на "ЭМ" сказал, что лучше "Путин чем маленький Путин - Навальный"]

Но это значит признание Навального вождём революции, причём, революции победоносной, и сведение себя до карикатурного «меньшевика-эсера»…

Добавлю, что параллели с Лениным на броневике и Ельциным на танке – это был излюбленный ход «яблочной» пропаганды.

Однако, и Ленин, и Ельцин как вожди революций – победили. Наступление затем сталинской и путинской реакций этот факт не отменяют.

А вот противники их в своём большинстве вполне показали себя полными политическими ничтожествами.

Этот конфликт обнажил основное различие обоих партий. «Переменьщики» готовы быть частью – пусть и самой прогрессистской – истеблишмента. «Будущники» ставят своей целью удаление путинского истеблишмента полностью. И его прогрессивного, и его реакционного крыльев. Как коррумпированную нечисть.

Это – очевидное сущностное противоречие, оно носит совершенно объективный характер, и оно должно было проявиться.

От редакции: Не вдаваясь в тонкости отношений между "маленькими гигантами большой политики", отметим, что сравнение их с Лениным и даже с Ельциным довольно оскорбительно для памяти того и другого. Ни Навальный, ни Гудков пока еще не на броневике и не на танке, а в глубокой заднице, из которой победа пока что не видна даже при очень большом напряжении зрения. И при избранной ими тактике навряд ли эта победа приблизится, чтобы разглядеть хотя бы признаки света в конце анального прохода...

А.Б.