Евросоюз расширил санкционный список российских компаний

Европейский союз (ЕС) добавил санкционный список шесть российских компаний, принимавших участие в строительстве Керченского моста, сообщается в Официальном журнале ЕС.

В частности, в список ограничений попали две компании Аркадия Ротенберга - ПАО "Мостотрест" и ООО "Стройгазмонтаж". Кроме того, под санкции ЕС попали АО "Институт Гипростроймост - Санкт-Петербург", АО "Судостроительный завод "Залив", ООО "Стройгазмонтаж - Мост", вологодское АО "ВАД".

Санкции против них ввели за "действия, подрывающие суверенитет и территориальную целостность Украины", говорится в решении ЕС.