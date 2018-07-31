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Московский листок

Евросоюз расширил санкционный список российских компаний

Опубликовано 31.07.2018 в разделе комментариев 1

Евросоюз расширил санкционный список российских компаний

Европейский союз (ЕС) добавил санкционный список шесть российских компаний, принимавших участие в строительстве Керченского моста, сообщается в Официальном журнале ЕС.

В частности, в список ограничений попали две компании Аркадия Ротенберга - ПАО "Мостотрест" и ООО "Стройгазмонтаж". Кроме того, под санкции ЕС попали АО "Институт Гипростроймост - Санкт-Петербург", АО "Судостроительный завод "Залив", ООО "Стройгазмонтаж - Мост", вологодское АО "ВАД".

Санкции против них ввели за "действия, подрывающие суверенитет и территориальную целостность Украины", говорится в решении ЕС.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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в ответ наладим экспорт в ЕС оконечностей моржей
С,П.Вдиван написал 31.07.2018 11:14
им там, понимаешь, не нравится, что рассейские деньги вкладываются не только в ихние футбольные клубы
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