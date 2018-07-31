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Московский листок

Следователь признана виновной в бездействии и - подлоге?

Опубликовано 31.07.2018 в разделе комментариев 0

суд талаева милосердов
Следователь признана виновной в бездействии и - подлоге?

Источник: Пётр Милосердов

Случилось очевидное, но невероятное. Суд удовлетворил жалобы Петра Милосердова на следствие.

Следователь Талаева признана виновной в бездействии и — подлоге. О подлоге суд постановления, разумеется, не выносил, такая справедливость была бы вопиющей. Но в ходе этих бесконечных слушаний по жалобам подлог по сути своей был зафиксирован. Талаева уверяла суд (заочно, ни на одно заседание она так и не явилась) в том, что очень даже действовала — вовремя отвечала на ходатайства Милосердова и его защиты, вовремя всех и обо всём уведомляла, вовремя в СИЗО Милосердову все документы отправляла. В подтверждении своего активного действия Талаева предоставила (прислала) суду выписку из Книги исходящей документации: вот видите, я всё отправляла. Только эта выписка была немного странной — без предыдущей и последующей записей. На запрос представить сведения с нумераций соседних листов промолчала (ничего не прислала) Талаева. Зато громко заговорило СИЗО — оттуда пришёл ответ, что никаких документов от следователя Талаевой для Милосердова не поступало.

Хамсуд оправдал свое имя: Милосердов будет сидеть, пока следователь найдет утерянный вещдок

Пусть слово "жалоба" не вводит вас в заблуждение. Речь идёт о серьёзнейших процессуальных нарушениях. Так, с самого начала Милосердов заявил отвод следователя Талаевой — следователь Талаева отвод от себя начальству не передала. Или в апреле: о продлении срока следствия Милосердов и его защита узнали задним числом и только на суде, когда Талаева просила продления ареста — и она его получила. Вот тут следите за руками. Постановление о продлении следствия Талаева подписала 20 апреля. А суду она сейчас сообщила (написала), что уведомила Милосердова и адвокатов о продлении ещё 30 марта — то есть тогда, когда этого продления в природе не существовало.

Итак, выиграны три жалобы из пяти. Рассмотрение оставшихся двух перенесено на сентябрь — суд опять запросил документы у Талаевой.

Наталья Анатольевна Талаева. Набив руку в делах по экстремизму, эта скромная и неприметная женщина с тихим голосом дослужилась до подполковника юстиции. Именно она засадила мухинцев — дело ИГПР ЗОВ (тег — журналист РБК Соколов). Именно она вела дело Боровикова, когда тот дал показание на Белова-Поткина и Милосердова — ну так совпало, по всей видимости. Ещё одно совпадение — в основу обращения Сергея Шаргунова к президенту о 282-й статье легли два дела — мухинцев и Милосердова. Сергей ещё об этом не знает. Так вот Сергей, сообщаем: дела людей, за которых вы заступаетесь, шьёт один и тот же человек.

Ну и именно Талаева пошла ещё на один подлог, когда требовала 19 июля продления содержания под стражей Милосердова. Она ввела суд в заблуждение, утверждая, что предварительное расследование ещё идёт (оно уже завершилось). В ситуации, когда предварительное расследование закончено, а срок ареста превысил 6 месяцев, она не имела права требовать у районного суда ареста, этот вопрос решается в Мосгорсуде. Она «утеряла» вещдок и на том основании, что его надо найти, требовала от суда ещё два месяца подержать Милосердова в СИЗО. Вещдок нашёлся чудесным образом на следующий же день. Теперь стоит вопрос, а как с ним она Милосердова будет знакомить, ведь для этого ей надо возобновлять следствие, которое завершено. Возобновила? Ничего подобного. Но приходит к Милосердову в СИЗО как к родному — и знакомит, знакомит, знакомит…

Несмотря на такую подставу со стороны Талаевой, с суда спрос не снимается. В середине августа будет рассмотрение апелляции. О дате сообщат дополнительно.

П.С. О чёрт, как можно было упустить! Петра в Хамовнический суд не доставили. Следователь Талаева не дала разрешения.



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