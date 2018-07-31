Единороссы предложили повысить штрафы за незаконное предпринимательство в 40 раз

Группа депутатов-единороссов во главе с Владимиром Афонским подготовила законопроект, предполагающий увеличение штрафов за нелегальное предпринимательство в 40 раз. Как сообщает газета "Известия", инициативу уже поддержали в Минюсте и в думской фракции ЕР.

Согласно документу, штраф за нелегальный бизнес при первом взыскании должен составлять 5-10 тысяч рублей, при повторном нарушении - 20-30 тысяч рублей. Сейчас за это полагается штраф от 500 до двух тысяч рублей.

Авторы законопроекта полагают, что для пресечения возможных нарушений действующих штрафов уже недостаточно. Размер этих взысканий меньше госпошлины, которая берется за регистрацию ИП и юрлица (800 рублей и 4 тыс. рублей соответственно), и штрафов для легальных бизнесменов — например, за несвоевременное предоставление данных о налогоплательщике (10 тыс. рублей). Кроме того, штрафы не повышались уже более 10 лет и за это время успели «обесцениться», говорится в пояснительной записке к документу. В этих условиях у нелегальных бизнесменов отсутствует стимул для выхода из тени, поскольку заплатить небольшой штраф — более выгодно.