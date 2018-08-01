"Наше место - возле параши" или "Наша воля - закон"?

Если средняя продолжительность жизни мужчин в моем регионе 63 года, а мне заботливо предоставляют возможность выйти на пенсию в 65 лет, то иначе, как дебилизмом (точнее – наглым и циничным грабежом и геноцидом), я не могу оценить действия (и сопровождающий словесный пропагандистский спам) «партии (ЕР) и правительства». Средняя продолжительность жизни минус 10 лет – вполне достаточная (на первый случай) общая формула для определения пенсионного возраста. А уже отсюда – работа «партии и правительства» по созданию соответствующих условий жизни и труда граждан своей страны, ведущих к увеличению продолжительности жизни. И пенсионный возраст будет подниматься объективно без натужного циничного вранья. (В законодательстве РФ (Постановление №531 от 2 июня 2015 г.) определен «срок дожития» - предполагаемый период выплаты пенсионных накоплений на 2018 год продолжительностью в 246 месяцев. Это – 20 лет на пенсии).

Суть вопроса о повышении пенсионного возраста – прямая обязанность «партии и правительства» организовать в стране места свободной жизни и труда, обеспечивающие увеличение продолжительности каждой человеческой жизни и «жизнерадостное состояние» каждого гражданина страны.

Можем ли мы, граждане своей страны что-то сделать в этом направлении сами (так как «партия и правительство» сегодня потеряли окончательно доверие всех здравомыслящих граждан налоговым и пенсионным грабежом - изъятием денежных средств из бюджета каждой российской семьи)? Выбор и выход есть всегда! Каждый видит и выбирает по-своему. Я попытаюсь предложить свой вариант.

Наивно было ожидать, что ЦИК пропустит инициативу КПРФ по проведению «пенсионного» референдума. Сама по себе инициатива г-на Зюганова, обращенная к власти, а не к народу сомнительна с точки зрения политической чистоты намерений (как и вся предшествующая многолетняя деятельность организации, спонсируемой властью). ЦИК не пропустит никакой референдум, так как власть прекрасно знает, что независимый всенародный референдум – это и есть истинная власть в любой стране (в конституции РФ это обозначено так: «народ страны – первоисточник власти»). Но вопрос о свободном и независимом проявлении воли народа, граждан страны по существенным для жизни каждого вопросам Всевышний (Создатель) с повестки дня не снимал. То, что сегодняшняя власть в России будет препятствовать любому проявлению независимой воли своих граждан, очевидно, но это отнюдь не является достаточным основанием (а вернее - наоборот) для того, чтобы сами граждане согласились с предложенным им местом «возле параши».

Поэтому, основываясь на божьей воле, я хочу сегодня увидеть (по образу и подобию) проявление независимой воли народа России (его здоровой части) по вопросам увеличения пенсионного возраста и повышения НДС. Повышение НДС для власти – основная цель (с каждой нашей покупки в магазине власть будет изымать в свою пользу деньги каждой семьи). Речь - о том, без чего невозможны никакие изменения российской действительности в интересах граждан страны – о независимом всенародном референдуме, проводимом самим народом страны по своим правилам и под своим контролем. (Конечно, с учетом того, что «народ России» сегодня условно состоит из тех, кто грабит (паразитирует) и тех, кого грабят.)

Проблема не в том, что сегодняшняя власть в России нагло и цинично перешла в стадию открытого и прямого ограбления своего народа, забирая последнее, а в том, что мы, граждане своей страны до сих пор позволяем ей это делать.

Я не встречал «идиотов», согласных с тем, что кто-то в общественном транспорте нагло лезет к нему в карман и вытаскивает из кошелька немного денег. Хотя, тебя могут убедить в том, что лишние деньги в твоем кошельке – это ненужные тебе сомнения на предмет того, на что тебе их лучше потратить. И, освободившись от них, ты станешь более свободным, а, значит, станешь дольше и смешнее жить. Если ты – против повышения НДС и увеличения пенсионного возраста, то, что ты можешь сделать:

1. Ты можешь сделать табличку «я не согласен…» и непродолжительное время походить с ней по улицам своего города. Это будет поступок, но, помимо негласной поддержки окружающих людей и твоего контакта с «охранкой», это ничего не изменит.

2. Ты присоединяешь свой голос «против» к миллионам голосов своих сограждан и участвуешь в проявлении организованной независимой воли народа страны. Это можно сделать следующим образом:

В коллективе людей, с которыми ты вместе работаешь, вы пишите на листе бумаги «Мы – против повышения пенсионного возраста», ниже идет список работников твоего коллектива (Ф.И.О. и личная подпись). Собравшись вместе на перекур, вы выбираете своего доверенного представителя (доверяете ему ваши голоса) и он (с вашей поддержкой и участием) устанавливает контакты со смежными коллективами, в которых также проходит «голосование» и назначение доверенных представителей. Доверенные представители низового уровня выбирают из своего состава одного-двоих своих доверенных представителей с голосами всех «первичек» и т.д. по всей вашей организации (предприятию). Доверенные представители организаций устанавливают связи между собой в границах района, затем – города в целом. В результате такой процедуры «социальной самоорганизации» мы будем иметь организованную структуру всех тех людей конкретного города (поселка), кто в данном конкретном случае занимает позицию «против повышения пенсионного возраста» со своими доверенными представителями (советы доверенных представителей). Далее идет установление связей между доверенными представителями городов, территорий (регионов) и страны в целом. Совет доверенных представителей народа России (от каждого региона 3 человека) уже может «озвучить» результаты независимой воли народа страны (результаты независимого референдума). Если «озвучки» будет недостаточно, то можно организованно в назначенное время всем выйти на улицы городов страны на 5 минут, чтобы «визуализировать» сказанное.

…

3. Можно молча жить дальше, оставив без внимания будущее своих детей и внуков и настоящее своих родителей в проклятой Богом (брошенной своим народом) России.