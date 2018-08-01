Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

"Наше место - возле параши" или "Наша воля - закон"?

Опубликовано 01.08.2018 автором Сергей Коренев в разделе комментариев 0

"Наше место - возле параши" или "Наша воля - закон"?

Если средняя продолжительность жизни мужчин в моем регионе 63 года, а мне заботливо предоставляют возможность выйти на пенсию в 65 лет, то иначе, как дебилизмом (точнее – наглым и циничным грабежом и геноцидом), я не могу оценить действия (и сопровождающий словесный пропагандистский спам) «партии (ЕР) и правительства». Средняя продолжительность жизни минус 10 лет – вполне достаточная (на первый случай) общая формула для определения пенсионного возраста. А уже отсюда – работа «партии и правительства» по созданию соответствующих условий жизни и труда граждан своей страны, ведущих к увеличению продолжительности жизни. И пенсионный возраст будет подниматься объективно без натужного циничного вранья. (В законодательстве РФ (Постановление №531 от 2 июня 2015 г.) определен «срок дожития» - предполагаемый период выплаты пенсионных накоплений на 2018 год продолжительностью в 246 месяцев. Это – 20 лет на пенсии).

Суть вопроса о повышении пенсионного возраста – прямая обязанность «партии и правительства» организовать в стране места свободной жизни и труда, обеспечивающие увеличение продолжительности каждой человеческой жизни и «жизнерадостное состояние» каждого гражданина страны.

Можем ли мы, граждане своей страны что-то сделать в этом направлении сами (так как «партия и правительство» сегодня потеряли окончательно доверие всех здравомыслящих граждан налоговым и пенсионным грабежом - изъятием денежных средств из бюджета каждой российской семьи)? Выбор и выход есть всегда! Каждый видит и выбирает по-своему. Я попытаюсь предложить свой вариант.

Наивно было ожидать, что ЦИК пропустит инициативу КПРФ по проведению «пенсионного» референдума. Сама по себе инициатива г-на Зюганова, обращенная к власти, а не к народу сомнительна с точки зрения политической чистоты намерений (как и вся предшествующая многолетняя деятельность организации, спонсируемой властью). ЦИК не пропустит никакой референдум, так как власть прекрасно знает, что независимый всенародный референдум – это и есть истинная власть в любой стране (в конституции РФ это обозначено так: «народ страны – первоисточник власти»). Но вопрос о свободном и независимом проявлении воли народа, граждан страны по существенным для жизни каждого вопросам Всевышний (Создатель) с повестки дня не снимал. То, что сегодняшняя власть в России будет препятствовать любому проявлению независимой воли своих граждан, очевидно, но это отнюдь не является достаточным основанием (а вернее - наоборот) для того, чтобы сами граждане согласились с предложенным им местом «возле параши».

Поэтому, основываясь на божьей воле, я хочу сегодня увидеть (по образу и подобию) проявление независимой воли народа России (его здоровой части) по вопросам увеличения пенсионного возраста и повышения НДС. Повышение НДС для власти – основная цель (с каждой нашей покупки в магазине власть будет изымать в свою пользу деньги каждой семьи). Речь - о том, без чего невозможны никакие изменения российской действительности в интересах граждан страны – о независимом всенародном референдуме, проводимом самим народом страны по своим правилам и под своим контролем. (Конечно, с учетом того, что «народ России» сегодня условно состоит из тех, кто грабит (паразитирует) и тех, кого грабят.)

Проблема не в том, что сегодняшняя власть в России нагло и цинично перешла в стадию открытого и прямого ограбления своего народа, забирая последнее, а в том, что мы, граждане своей страны до сих пор позволяем ей это делать.

Я не встречал «идиотов», согласных с тем, что кто-то в общественном транспорте нагло лезет к нему в карман и вытаскивает из кошелька немного денег. Хотя, тебя могут убедить в том, что лишние деньги в твоем кошельке – это ненужные тебе сомнения на предмет того, на что тебе их лучше потратить. И, освободившись от них, ты станешь более свободным, а, значит, станешь дольше и смешнее жить. Если ты – против повышения НДС и увеличения пенсионного возраста, то, что ты можешь сделать:

1. Ты можешь сделать табличку «я не согласен…» и непродолжительное время походить с ней по улицам своего города. Это будет поступок, но, помимо негласной поддержки окружающих людей и твоего контакта с «охранкой», это ничего не изменит.

2. Ты присоединяешь свой голос «против» к миллионам голосов своих сограждан и участвуешь в проявлении организованной независимой воли народа страны. Это можно сделать следующим образом:

В коллективе людей, с которыми ты вместе работаешь, вы пишите на листе бумаги «Мы – против повышения пенсионного возраста», ниже идет список работников твоего коллектива (Ф.И.О. и личная подпись). Собравшись вместе на перекур, вы выбираете своего доверенного представителя (доверяете ему ваши голоса) и он (с вашей поддержкой и участием) устанавливает контакты со смежными коллективами, в которых также проходит «голосование» и назначение доверенных представителей. Доверенные представители низового уровня выбирают из своего состава одного-двоих своих доверенных представителей с голосами всех «первичек» и т.д. по всей вашей организации (предприятию). Доверенные представители организаций устанавливают связи между собой в границах района, затем – города в целом. В результате такой процедуры «социальной самоорганизации» мы будем иметь организованную структуру всех тех людей конкретного города (поселка), кто в данном конкретном случае занимает позицию «против повышения пенсионного возраста» со своими доверенными представителями (советы доверенных представителей). Далее идет установление связей между доверенными представителями городов, территорий (регионов) и страны в целом. Совет доверенных представителей народа России (от каждого региона 3 человека) уже может «озвучить» результаты независимой воли народа страны (результаты независимого референдума). Если «озвучки» будет недостаточно, то можно организованно в назначенное время всем выйти на улицы городов страны на 5 минут, чтобы «визуализировать» сказанное.

3. Можно молча жить дальше, оставив без внимания будущее своих детей и внуков и настоящее своих родителей в проклятой Богом (брошенной своим народом) России.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Поддерживаете ли вы Путина?:
Результаты
Интернет-ТВ
Против легальной продажи наркотиков в Алматы
Против легальной продажи наркотиков в Алматы
01.08.2018
Что делать с республиками Донбасса?
Что делать с республиками Донбасса?
31.07.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Приехать в Нижний посмотреть кино и умереть (0)
Против легальной продажи наркотиков в Алматы (0)
"Наше место - возле параши" или "Наша воля - закон"? (0)
Воскресный крестный ход как расширенная коллегия ФСБ (0)
КПРФ на самом деле и не собирается проводить референдум (0)
Убиты российские журналисты, снимавшие фильм о ЧВК "Вагнер" (10)
МИД РФ предложил "прикладывать к больным местам" фото Лаврова (5)
Рейтинг Путина упал до уровня 2013 года (7)
Миронов не собирается объединяться с ЛДПР и КПРФ (4)
ЦБ РФ: россияне больше не верят в стабильность рубля (4)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Нo есть и хoрoшие нoвoсти
Максим Калашников Максим Калашников: Убитый Джемаль собирал информацию о российских ЧВК по заданию Ходорковского
Максим Калашников Максим Калашников: В.Жуковский: к чему приведет налоговый маневр Кремля?
Максим Калашников Максим Калашников: Никто не хочет нищеты, ужаса и насилия впереди
Дарья Митина Дарья Митина: Ну вoт и Oрхан ушёл, вслед за oтцoм:((...
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss