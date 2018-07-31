Рейтинг _Единой России_ рухнул на 16% с начала года

Электоральный рейтинг партии "Единая Россия" по состоянию на 22 июля снизился до 37,1%, упав на 1,5% по сравнению с результатами неделей ранее и на 16% с начала 2018 года. В конце мая рейтинг партии составлял 49,3%, а в середине января - 53,2%.

Как отмечает "Коммерсант", ниже 40% показатель единороссов опускался в конце 2011 года, минимальный результат был зафиксирован 25 декабря того года — 34,4%. Тогда падение рейтингов было связано с протестами на Болотной пощади против заявленных оппозицией фальсификаций на выборах в Госдуму.

Вместе с тем, рейтинги КПРФ и ЛДПР, за неделю выросли на 1,1% и на 0,5% соответственно. За коммунистов голоса на ближайших выборах готовы отдать 15,5% опрошенных, а за членов ЛДПР — 10,7%. Рейтинг "Справедливой России" за неделю упал на 0,2%, до 5,8%.