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Московский листок

Рейтинг "Единой России" рухнул на 16% с начала года

Опубликовано 31.07.2018 в разделе комментариев 6

Рейтинг "Единой России" рухнул на 16% с начала года

Электоральный рейтинг партии "Единая Россия" по состоянию на 22 июля снизился до 37,1%, упав на 1,5% по сравнению с результатами неделей ранее и на 16% с начала 2018 года. В конце мая рейтинг партии составлял 49,3%, а в середине января - 53,2%.

Как отмечает "Коммерсант", ниже 40% показатель единороссов опускался в конце 2011 года, минимальный результат был зафиксирован 25 декабря того года — 34,4%. Тогда падение рейтингов было связано с протестами на Болотной пощади против заявленных оппозицией фальсификаций на выборах в Госдуму.

Вместе с тем, рейтинги КПРФ и ЛДПР, за неделю выросли на 1,1% и на 0,5% соответственно. За коммунистов голоса на ближайших выборах готовы отдать 15,5% опрошенных, а за членов ЛДПР — 10,7%. Рейтинг "Справедливой России" за неделю упал на 0,2%, до 5,8%.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
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Всего комментариев к статье: 6
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Кто еще продолжает верить рейтингам
и результатам опросов буржуазных агентств? написал 31.07.2018 12:50
Отзовитесь,плюсуя камент.
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значит - к осенним выборАм сработает ура-патриотическая подымалка рейтинга единорожки
с.п.вДИВАН написал 31.07.2018 12:50
и снова партия ценностей централизованной власти взмоет ввысь на гребень народной любви
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значит - к осенним выборАм сработает ура-патриотическая подымалка рейтинга единорожки
с.п.вДИВАН написал 31.07.2018 12:42
и снова партия ценностей централизованной власти взмоет ввысь на гребень народной любви
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Рейтинг _Единой России_ рухнул
и гораздо больше написал 31.07.2018 12:41
Рейтинг _Единой России_ рухнул на 16% с начала года -
и гораздо больше судя по анонимным опросам.
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И кто это там считает эти "рейтинги"? Зомбоблевады и вцыомы?
-Что это? написал 31.07.2018 12:33
Пойдут как прямые виновники геноцида.
Потому что ,не было,нет и не будет НИКАКОГО
рейтинга у "едим Россию".
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Задача текущего момента...
Sergo написал 31.07.2018 11:50
Следует переловить всех коммунистов, под угрозой оружия передать им всю полноту власти, предоставить диктаторские полномочия и потребовать в кратчайший срок восстановить социалистическую плановую экономику, советскую власть, Советский Союз на строго научных, марксистско-ленинских принципах. Никаких "рынков", товарно-денежных отношений, капиталов, конкуренций, частной собственности. Никакого наемного труда и никаких оплат "по труду". Следует организовать всю экономику в виде ЕДИНОГО планового нетоварного народнохозяйственного комплекса с равенством труда и равенством платы.
Солидарность, единство, сплоченность народа вместо конкуренции и взаимной борьбы за существование - залог успеха.
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