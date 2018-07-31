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Московский листок

ЦБ РФ: россияне больше не верят в стабильность рубля

Опубликовано 31.07.2018 в разделе комментариев 2

ЦБ РФ: россияне больше не верят в стабильность рубля

Доля граждан РФ, ожидающих падения курса рубля, с весны текущего года выросла в 1,7 раза и достигла рекорда за все время исследований. Как сообщает Finanz.ru со ссылкой на июльский опрос ЦБ РФ, ослабления рубля в ближайшие 12 месяцев ждут 44% россиян, что на 17% больше, чем в марте, и выше предыдущего рекорда (41%), установленного в августе и сентябре 2014 года.

При этом, доля ожидающих укрепления рубля с начала года рухнула более чем вдвое - с 14% до 6%, а количество верящих в стабильный курс нацвалюты сократилось с 35% в январе до 28%.

Отмечается, что уровень наблюдаемой россиянами инфляции составил 10,3% - это на 0,3 процентного пункта меньше, чем в июне, но почти в 5 раз превышает официальный показатель от Росстата - 2,3%.

Индекс оценки перспектив страны на ближайший год, достигавший в январе исторического максимума в 123 пункта, потерял 24 пункта за два месяца и опустился до минимума с ноября 2016-го (96 пунктов).

При этом, индекс личного материального положения россиян обновил минимум с прошлого августа. 25% наших сограждан оценили свое материальное положение как "плохое" или "очень плохое", а 26% сообщили, что ждут его дальнейшего ухудшения. Оба показателя стали историческими рекордами и превзошли значения кризиса 2014 года.

 

 



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Всего комментариев к статье: 2
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рЫдактору
Дмитрий г.Запорожье.+-,.,, написал 31.07.2018 13:06
Баранов!!!А где же высказывания кацапопитеков,а это такая нация кацапорылых недосуществ прошедших за 30 лет стремительный процесс деградации от человека,причем практически разумного,до недочеловека.Дарвин бы дорого заплатил за то, что бы описать процес деградации кацапопитека в своей работе "Деградация,которые считают себя экономистами,ну там идиоты типа глазьева,делягина,хазина и прочей .... .Эти недосущества еще недавно во все горло критиковали Набиулину,а Жуковский и сейчас критикует мин.фин за покупку трежерис(американских ценных бумаг).Ну так чего эти кацапопитеки заткнулись,когда на сегодня эта самая Набиулина по указанию плешивого,плюгавого,кацапорылого Х.У.Й.Л.А продала 90% этих самых ценных бумаг на практически $ 90 млд.?Чего молчат то?Так вот дебилушка тупенький.Молчат они по простой причине,ибо даже обычный человек понимает,что продажа трежерис,это продажа последней заначки,которая поддерживает "кацапские дрова"на плаву,позволяя закупать продукцию критического импорта(да хоть те же дизеля "Мерседес" и иные комплектующие для ростовских комбайнов и такторов).Лукашенко это понял первым и уже истерит,ибо понимает что будет с ним лично,ибо уже сегодня белорусы ездят в Украину за "колбасой".С кацапомойкой будет еще хуже,ибо все последущее я уже видел только я тогда находился внутри системы,а не как сейчас снаружи.Сначала будет установлен фиксированный курс бакса,и запрещен свободный обмен валюты.Потом будет создан "внешторг" осусуществляющий все внешнеторговые операции.Потом в кацапомойке начнет исчезать продовольствие и кацапопитеки начут принимать законы о запрете вывоза продукции за пределы регионов и одновременно ездить в Украину(ну кто куда)за колбасой и сыром,причем расплачиваться будут только валютой,бензином и золотом(золотыми монетами,которые печатают в кацапомойке и которые у Стерлигова начали ржаветь,т.е принимать эти монеты в Украине будут по цене лома)ибо больше не чем.Ну отдельные предприятия начнут торговать брендами и технологиями производства отдельных видов продукции(в основном впк).Дальше начнется закрытие проекта кацапомойка по образу и подобию СССР.Те кто поумнее и помоложе будут искать родственников в Украине, перебираться в Украину на пмж и учиться быть нормальными людьми,а не кацапопитеками.Руководство приграничных регионов,которое поумнее "проведет референдум"и начнет присоединятся к Украине,Финляндии и т.д на любых условиях,которые поглупее попробуют поиграть в банановых диктаторов.Ядерные арсеналы кацапомойки будут взяты под контроль силами НАТО,равно как и АЭС и иные подобные производства,а кацапомойка превратится в то,чем всегда была-Московию в границах 13 в.со спивающимся населением живущим на подачки ЕС.О судьбе плешивого плюгавого кацапорылого Х.У.Й.Л.А(и его команды) уж что то додумай сам.Вариантов не много.От Каддафи до Хусейна.Вот примерно так дебилушка тупеньки и вспомни,что все началось с того,что кацапье начало против Украины захватническую войну.Кстати недоумок тупоголовый.Из воспоминаний Гайдара им(Гадаром) сказано,что придя с Ельциным принимать у Горбачева...закрома Родины...обнаружили там пустоту.Т.е.денег не было пратически совсем.После этого его(Гайдара)поступки выстраиваются в правильный логический ряд.Вот примерно так.
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Все утро не мог открыть каспаров ру, а эта падаль красножопая жива и при всех режимах!
НЕПРЕДАВАШКА настоящий написал 31.07.2018 12:05
Полный список того, кто с кем трахался.
Не понимаешь божественную сущность процесса. Вот ты думаешь, что х у й принадлежит тебе? Х у й тебе, это бог посылает смс мозгу на кого взглянуть и куда поместить пенис для процесса соития, то есть божественное соитие. От этого и гомосексуализм, русский мозг отрицает божественность процесса, то есть понимает, но назло отрицает. Ах так, как бы говорит бог, тады суй его в жопу, суй сука. А че , мы русские не сдаемся и *****им друг дружку.
Надо понимать суть вещей!
Баранов пидарас, педик, гомосятина и надо делать скидку, это уже не мужчина, но и женщиной не станет никогда, тем более анальный секс это вообще грязь и мерзость.
Не обращайте внимание на этого дурака пидара, несет ахинею. Ничтожество лезет в политики. Жопу подотри, так и хочется сказать, а как, раздолбано отверстие и текет. Доктор с бирюлево, ейная напарница, знает, такая же давалка.
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