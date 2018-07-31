ЦБ РФ: россияне больше не верят в стабильность рубля

Доля граждан РФ, ожидающих падения курса рубля, с весны текущего года выросла в 1,7 раза и достигла рекорда за все время исследований. Как сообщает Finanz.ru со ссылкой на июльский опрос ЦБ РФ, ослабления рубля в ближайшие 12 месяцев ждут 44% россиян, что на 17% больше, чем в марте, и выше предыдущего рекорда (41%), установленного в августе и сентябре 2014 года.
При этом, доля ожидающих укрепления рубля с начала года рухнула более чем вдвое - с 14% до 6%, а количество верящих в стабильный курс нацвалюты сократилось с 35% в январе до 28%.
Отмечается, что уровень наблюдаемой россиянами инфляции составил 10,3% - это на 0,3 процентного пункта меньше, чем в июне, но почти в 5 раз превышает официальный показатель от Росстата - 2,3%.
Индекс оценки перспектив страны на ближайший год, достигавший в январе исторического максимума в 123 пункта, потерял 24 пункта за два месяца и опустился до минимума с ноября 2016-го (96 пунктов).
При этом, индекс личного материального положения россиян обновил минимум с прошлого августа. 25% наших сограждан оценили свое материальное положение как "плохое" или "очень плохое", а 26% сообщили, что ждут его дальнейшего ухудшения. Оба показателя стали историческими рекордами и превзошли значения кризиса 2014 года.
Дмитрий г.Запорожье.+-,.,, написал 31.07.2018 13:06
НЕПРЕДАВАШКА настоящий написал 31.07.2018 12:05
Не понимаешь божественную сущность процесса. Вот ты думаешь, что х у й принадлежит тебе? Х у й тебе, это бог посылает смс мозгу на кого взглянуть и куда поместить пенис для процесса соития, то есть божественное соитие. От этого и гомосексуализм, русский мозг отрицает божественность процесса, то есть понимает, но назло отрицает. Ах так, как бы говорит бог, тады суй его в жопу, суй сука. А че , мы русские не сдаемся и *****им друг дружку.
Надо понимать суть вещей!
Баранов пидарас, педик, гомосятина и надо делать скидку, это уже не мужчина, но и женщиной не станет никогда, тем более анальный секс это вообще грязь и мерзость.
Не обращайте внимание на этого дурака пидара, несет ахинею. Ничтожество лезет в политики. Жопу подотри, так и хочется сказать, а как, раздолбано отверстие и текет. Доктор с бирюлево, ейная напарница, знает, такая же давалка.