ЦБ РФ: россияне больше не верят в стабильность рубля

Доля граждан РФ, ожидающих падения курса рубля, с весны текущего года выросла в 1,7 раза и достигла рекорда за все время исследований. Как сообщает Finanz.ru со ссылкой на июльский опрос ЦБ РФ, ослабления рубля в ближайшие 12 месяцев ждут 44% россиян, что на 17% больше, чем в марте, и выше предыдущего рекорда (41%), установленного в августе и сентябре 2014 года.

При этом, доля ожидающих укрепления рубля с начала года рухнула более чем вдвое - с 14% до 6%, а количество верящих в стабильный курс нацвалюты сократилось с 35% в январе до 28%.

Отмечается, что уровень наблюдаемой россиянами инфляции составил 10,3% - это на 0,3 процентного пункта меньше, чем в июне, но почти в 5 раз превышает официальный показатель от Росстата - 2,3%.

Индекс оценки перспектив страны на ближайший год, достигавший в январе исторического максимума в 123 пункта, потерял 24 пункта за два месяца и опустился до минимума с ноября 2016-го (96 пунктов).

При этом, индекс личного материального положения россиян обновил минимум с прошлого августа. 25% наших сограждан оценили свое материальное положение как "плохое" или "очень плохое", а 26% сообщили, что ждут его дальнейшего ухудшения. Оба показателя стали историческими рекордами и превзошли значения кризиса 2014 года.