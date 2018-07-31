Миронов не собирается объединяться с ЛДПР и КПРФ

Председатель "Справедливой России", руководитель фракции "СР" в Госдуме Сергей Миронов заявил, что партия не планирует объединяться с ЛДПР И КПРФ.

"Я не знаю с какого перепугу вдруг решили, что якобы мы собираемся объединяться с ЛДПР. С ЛДПР мы объединяться не собираемся. А вот объединить все здоровые патриотические левые силы сегодня нужно", - цитирует парламентария сайт СП.

При этом Миронов отметил, что "при действующем руководстве КПРФ нет возможности говорить об объединении с этой партией". По словам политика, в последнее время "укрепляется тенденция перехода в СР бывших членов компартии".

Минонов напомнил, что после либерализации законодательства о партиях в России возникло порядка 78 политических партий.

"Причём, в бюллетенях обычно фигурируют 14-16 партий, а остальные якобы есть, но на самом деле их нет. Из тех партий, которые есть в бюллетенях, многие прибавляют к названию слово "справедливая", есть много "коммунистических", есть партия, которая своим названием говорит о стремлении позиционировать себя как левая", - отметил политик.

"И если говорить об объединении, идея которого витает в воздухе, то левым политическим силам естественно объединяться только на базе нашей парламентской партии. Других вариантов просто нет", – сказал Миронов.