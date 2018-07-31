Рейтинг Путина упал до уровня 2013 года

Уровень одобрения деятельности президента России Владимира Путина за два летних месяца текущего года снизился на 12 процентных пунктов и составил 67%, что является самый низкой отметкой начиная с 2013 года, сообщает "Левада-центр".

Результаты опроса также показали, что деятельность российского лидера не одобряют 32% граждан, что является максимальным значением за последние пять лет.

Отрицательные оценки все чаще фиксируются по отношению к правительству и проводимой им политике. Только 31% опрошенных одобрили деятельности Дмитрия Медведева на посту премьера. У 69% наших сограждан его работа вызывает негативные эмоции. При этом в целом деятельность правительства России одобряют 37% респондентов, не одобряют — 62%.

Схожая картина вырисовывается и в отношении россиян к деятельности Госдумы - ее работу одобрили только 33% опрошенных, еще 65% придерживаются иного мнения.

С утверждением о том, что страна движется по неверному пути, согласились 40% респондентов, 48% убеждены в обратном.

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