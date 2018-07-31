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Московский листок

Рейтинг Путина упал до уровня 2013 года

Опубликовано 31.07.2018 в разделе комментариев 1

силовигархия реформа классоваяненависть пенсионеры социальный регресс
Рейтинг Путина упал до уровня 2013 года

Уровень одобрения деятельности президента России Владимира Путина за два летних месяца текущего года снизился на 12 процентных пунктов и составил 67%, что является самый низкой отметкой начиная с 2013 года, сообщает "Левада-центр".

Результаты опроса также показали, что деятельность российского лидера не одобряют 32% граждан, что является максимальным значением за последние пять лет.

Отрицательные оценки все чаще фиксируются по отношению к правительству и проводимой им политике. Только 31% опрошенных одобрили деятельности Дмитрия Медведева на посту премьера. У 69% наших сограждан его работа вызывает негативные эмоции. При этом в целом деятельность правительства России одобряют 37% респондентов, не одобряют — 62%.

Схожая картина вырисовывается и в отношении россиян к деятельности Госдумы - ее работу одобрили только 33% опрошенных, еще 65% придерживаются иного мнения.

С утверждением о том, что страна движется по неверному пути, согласились 40% респондентов, 48% убеждены в обратном.

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
филолог написал 31.07.2018 15:13
Какая-то абракадабра получается с приведенными выше цифрами. Вокруг себя не вижу ни одного человека, который бы одобрял "деяния" Путина. И мне этого достаточно, чтобы наплевать на липовые данные всяческих социологических служб,Э подкармливаемых буржуазией.
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