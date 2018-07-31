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Московский листок

Убиты российские журналисты, снимавшие фильм о ЧВК "Вагнер"

Опубликовано 31.07.2018 в разделе комментариев 3

джемаль вагнер
Убиты российские журналисты, снимавшие фильм о ЧВК "Вагнер"

В Центральноафриканской республике погибли российский журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев. Личности погибших подтвердили в «Центре управления расследованиями», сотрудники миссии ООН в ЦАР и местные госслужащие. По данным «Центра управления расследования», журналисты снимали в Африке фильм о ЧВК Вагнера.

Группу остановили на блокпосту, позже их тела нашли в 23 км от этого места.

По данным AFP, тела троих россиян обнаружили в 23 километрах от города Сибут. По данным агентства, они были убиты неустановленными вооруженными людьми. Источник в полиции ЦАР предварительным мотивом убийства называет ограбление.

***

Орхана Джемаля знал, конечно. Хотя и не близко - я дружил с его отцом, Гейдаром, тоже покойным. Рисковый был парень Орхан. И журналист яркий. Настоящий репортер.

Кто убил? Могли и местные с целью ограбить, как предполагают африканские власти - они своих ублюдков должны хорошо знать. Дорогая аппаратура, барахло, деньги какие-то тоже - вполне достаточный мотив для убийства в Африке.

Могли и из "Вагнера" постараться. Там без сантиментов, есть приказ - надо исполнить. Кто и зачем мог отдать приказ? Ну кто-то же убил Мозгового, Дремова... И это были не украинские ДРГ. Искать логику и глубокие продуманные мотивы среди тех, кто сегодня отдает приказы, дело неблагодарное.

Богатое на смерти нынешнее лето, и еще ведь не закончилось. 

Анатолий Баранов

В Таджикистане убили интуристов. А чего их туда понесло? 



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
понятное дело написал 31.07.2018 20:36
сами россияне и убили, сами вагнеровцы - ФСБшники
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Светлая память
А. Каммерер написал 31.07.2018 20:15
Не могу назвать Орхана Джемаля своим единомышленником, но журналист он был смелый, яркий и талантливый. Печально все это.
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(без названия)
Левон Георгиевич Казарян написал 31.07.2018 20:07
"В Центральноафриканской республике погибли российский журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев. По данным "Центра управления расследования", журналисты снимали в Африке фильм о ЧВК Вагнера."
- - - - - - -
Значит ли это, что главари "Вагнера" не пожелали выделить российским
журналистам охрану в хаотизированной стране?
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