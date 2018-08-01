Воскресный крестный ход как расширенная коллегия ФСБ

Август, товарищи. Месяц тревожных ожиданий и треволнений. Ученые всего мира бьются в разгадках, почему только в постсоветской России в августе случается так много катастроф и за это его прозвали «черным»?

Ну, вы помните. Обобравший всех и каждого дефолт 18 августа 1998-го, за который «киндерсюприз» Кириенко так с нами и не рассчитался. За что, говорят, недавно по тайному указу получил звание Героя России.

12 августа 2000 г. «утонула» атомная подлодка «Курск», ставшая братской могилой для 118 моряков. Перед спуском на воду она была освящена лучшими архиепископами с раздачей миниатюрных иконок Николая Угодника.

Именно в день этой страшной трагедии, согласно источникам, «Николай Кровавый» был причислен РПЦ к «лику святых». Знаменательно? (http://www.ateism.ru/articles/demian005.htm).

23 августа новоизбранный президент объявил свой первый общенациональный траур. Число их с годами будет расти. Появятся уже «трауры местного значения», коих за 18 лет объявили за сотню.

Конечно, ничего подобного мы не хотим в этом августе. Даже близко. Боже сохрани. Оттого так томительно. Мне уже доводилось с опаской писать, что некие трагедии случаются словно в наказание за богохульство и кощунство.

Судите сами. 24 мая 2017 г. г-н Путин припадает в ХХС к привезенной по его заказу из Италии шкатулке с мощами Николая Угодника (13 см. левого ребра). Конечно, ее накануне обыскали на предмет бомбы. Унизительно для святого? Унизительно. Другой бы тоже обиделся.

При этом сопровождавшие президента телохранители настолько наплевали на все церковные каноны, что вырядились «по гражданке»: в цивильных белых рубашках и галстучках, слегка набросив поверх белые балахоны.

Сцена эта облетела все СМИ. И, конечно, вид двух обормотов оскорбил религиозные чувства православных верующих всего мира и мои как начинающего христианина, в частности.

Так что мы с вами с достоверностью можем предполагать, что пребывающего на небесах Николая Угодника и эта лицемерная сцена чрезвычайно оскорбила.

А 29-го мая по Москве пронесся страшный смерч, жертвами которого стали 18 человек. Около 180 получили ранения.

Случайность? Не думаю. Скорее, знамение. Вот отчего так тревожно на душе от воскресного крестного хода по Кремлю с участием г-на Путина, члена партии с 1974 г.

Это церковное шоу уже достаточно «покусали» в соцсетях. Подытожу главное. В качестве кого появился на нем глава государства, которое по Конституции отделило от себя церковь со всеми ее требами и потребами?

В качестве гостя? Но гость не шагает впереди колонны, образуя «центр притяжения» людского внимания и СМИ. Гость на трибуне как Колинда Китарович. Вы видели, чтобы она бегала по полю и учила свою сборную забивать пенальти? Не видели.

А наш «гость» вел себя как посланник небес, каждое слово которого все должны конспектировать и заучивать наизусть. Так если бы хоть от души, а то же опять по бумажке.

Смотрят люди на фотки этого действа и недоумевают: зачем надо было превращать «крестный ход» в расширенную коллегию Лубянки? В центре агент КГБ Платов, рядом с ним «второразрядный агент КГБ Михайлов». Ныне, пишут, уже генерал-майор.

Рядом озабоченного вида переодетые телохранители, готовые в любую секунду закрыть своими телами «охраняемый объект». Положено по инструкции.

Справа в метрах двух шагает некий субъект в черном костюме с зонтиком. В 30-градусную жару. С зонтиком. Это что за чудо такое? На небе ни облачка. Тоже секретный агент. Сзади слева от нацлидера тащится скопление таких же озабоченных пареньков в черном.

Почему они все в пиджаках-то в такую жару? Потому что под пиджаками у них кобура. Положено по инструкции. А вдруг придется отстреливаться «от свидетелей секты Навального»?

Вопрос: «Так чей это крестный ход»? Ответ: «Это крестный ход агентов КГБ».

Итак, появившись на этом представлении, гарант Конституции первым ее и нарушил. Если бы в первый раз. Нарушил он и закон о «Свободе совести...» от 1997 г.

В ст. 4 «Государство и религиозные объединения» ему предписано:

«Деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления не сопровождается публичными религиозными обрядами и церемониями. Должностные лица органов государственной власти, других государственных органов... не вправе использовать свое служебное положение для формирования того или иного отношения к религии».

А г-н Путин сопровождал и использовал. Почему? На такие вопросы он не отвечает. Как безответным остался выпад дьякона Андрея Кураева на Крещение. 19 января он написал в своем в ЖЖ, что в селигерскую купель окунался не президент, а его дублер («Провал путинского двойника», https://diak-kuraev.livejournal.com/1901752.html).

Допустим, самому ныряльщику отвечать было неудобно. Но смолчали РПЦ и вся пресс-служба Кремля с «главным мафиози». Значит, двойник.

Вот и остается молить боженьку, чтобы он за эту клоунаду агентов КГБ под видом «крестного хода» не наслал на нас гнев свой праведный.