КПРФ на самом деле и не собирается проводить референдум

Простота организации

Услышав «референдум», я по обязанности должен как-то прореагировать, ведь когда твои товарищи сидят в тюрьме за организацию референдума, а ты от судейской мрази получил за это условный срок в 4 года, то такому специалисту по организации референдума, как я, не приходится молчать о любой инициативе проведения референдума. Тем более, о такой, какую проявила КПРФ.

Поможет ли в борьбе с пенсионной реформой провал референдума?

Начну с того, что федеральный конституционный закон от 28.06.2004 № 5-ФКЗ (ред. от 18.06.2017) «О референдуме Российской Федерации», кстати, принятый при полном непротивлении КПРФ, является шедевром антиконституционности - это типичный закон загнивающего фашистского государства с трусливыми дебилами в качестве элиты народа. А по степени заумности закон таков, что я даже в части требуемой нам статьи 15 не рискну его цитировать в тексте, и вынесу эту статью в Приложение ко второй части этой статьи.

Но приходится этим законом руководствоваться, поскольку по вопросу референдума ничего другого, кроме Конституции нет, а на Конституцию в фашистском государстве никто не обращает внимания (что я в очередной раз и покажу).

Итак, начнём с сообщения на сайте Московского городского отделения КПРФ: «…инициативная группа КПРФ подала в Мосгоризбирком документы, где был сформулирован вопрос: «Согласны ли вы с тем, что в Российской Федерации возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?». Замечательно! Почему замечательно?

Потому, что по распространяемым легендам, КПРФ имеет «организации КПРФ» в регионах - то есть, имеет партийных чиновников, которых оплачивает бюджет - которых мы оплачиваем. (Навальный, о котором в конце, таких лёгких денег не имеет и вынужден их постоянно собирать у сторонников). То есть, у КПРФ есть, кому заняться референдумом в регионах.

Эта финансовая поддержка из Кремля даёт КПРФ возможность реально организовать референдум, для чего необходимо в первую очередь быстро и организованно провести в регионах собрания, каждое численностью 100-150 человек, для учреждения региональных инициативных групп по проведению референдума. Такого количества членов партии у КПРФ в регионах, конечно, нет, но благо в том, что вопрос референдума настолько злободневен и настолько прост, что в регионах придётся отбиваться от желающих стать членами инициативных групп и желающих подписаться под инициативой КПРФ.

Это ИГПР ЗОВ в плане подготовки к референдуму придётся объяснять и объяснять гражданам, почему в России нужна ответственная власть, и в чём у граждан выгода от ответственной власти. А почему нужна пенсия, КПРФ объяснять не придётся, - это всем и так понятно.

Основы демократии

Однако начинаю читать подробности того, что именно КПРФ делает, и уже и не удивляюсь. Вот процитирую не очень длинную (для помянутого закона) статью 14:

«1. Инициатива проведения референдума принадлежит:

1) не менее чем двум миллионам граждан Российской Федерации, имеющих право на участие в референдуме, - при условии, что на территории одного субъекта Российской Федерации или в совокупности за пределами территории Российской Федерации находится место жительства не более 50 тысяч из них;

2) Конституционному Собранию - в случае, предусмотренном частью 3 статьи 135 Конституции Российской Федерации;

3) федеральным органам государственной власти - в случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации и настоящим Федеральным конституционным законом.

2. Инициатива проведения референдума, принадлежащая гражданам Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 части 1 настоящей статьи, не может быть выдвинута в период избирательной кампании, проводимой одновременно на всей территории Российской Федерации на основании решения уполномоченного федерального органа, а также в случае, если проведение референдума приходится на последний год полномочий Президента Российской Федерации, Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».

Поняли ли вы, что часть 2 статьи 14 этого закона втаптывает в грязь Основы Конституционного строя? В частности втаптывает в грязь статью 3 Конституции РФ, по которой высшей властью России является народ, и народ непосредственно выражает свою властную волю референдумом. Повторю - народ высшая власть! А раз народ высшая власть, то никакой закон, принятый подчинённой народу законодательной властью, не может указывать народу, когда ему выражать свою властную волю и по каким вопросам. Это всё равно, что нанятый тобою слуга будет не ту работу делать, для которой ты его нанял, а указывать тебе, что тебе делать. Это к тому, почему я называю этот закон законом загнивающего фашистского государства.

Далее о статье 14.

Как видите, инициатива проведения референдума принадлежит только и исключительно 2 миллионам граждан. Умненькие Дума Совет Федерации, суды и «пердизент» лишили себя этого права, чтобы на них никто не давил с требованием назначить референдум.

Не знаю, трудно ли вам это понять, но органы власти обязаны в трудных вопросах запрашивать у суверена - народа - его властное решение. Соответственно, органы власти обязаны иметь даже не право, а обязанность организовывать референдум и выносить на него спорные вопросы. Как сейчас - это не КПРФ, а Дума с Президентом обязаны спросить у народа, согласен ли народ на увеличение возраста выхода на пенсию?

Напомню пример Швейцарии. С 1848 года в Швейцарии проводится в среднем около 9 референдумов в год, и на каждом референдуме избиратель получает несколько бюллетеней, в которых от 6 до 12 вопросов.

В Швейцарии, если высшая власть федерации меняет положения Конституции Швейцарии (договора о вступлении Швейцарии в международные союзы приравнены к изменениям Конституции), то референдум проводится самой властью, даже если все граждане Швейцарии довольны предложенными правками – Конституция меняется только народом! И с 1848 года Берн провел референдумы по 267 поправкам к Конституции, народом было принято 166 из них (62,2%). А что касается законов, то закон в Швейцарии вступает в силу только после 100 дней, которые даются специально для того, чтобы недовольные законом могли организовать референдум по его отмене, собрав для этого всего 50 тысяч подписей. И статистика показывает, если назначается референдум по принятому властью закону, то он принимается всего в 47,8%, а в 52,2% случаев, народ закон отменяет.

Так, примерно, выглядит демократия.

Но в фашистской России, как видите, «умненькая» власть подсуетились - типа лишила себя права инициировать референдум, а на самом деле нагло утвердила своё фашистское кредо: какую бы гадость фашистская власть народу не устроила, а народ типа «со всем молчаливо согласен».

(Ну и в плане разъяснения части 1.3 статьи 14, - органы власти России могут назначить референдум только в случае, если они заключают международный договор, а та страна, с которой заключается договор, требует, чтобы этот договор был утверждён народом России на референдуме).

Антинародная роль КПРФ

Но вернёмся к обсуждаемой инициативе КПРФ.

У меня сразу же вопрос, а в связи с чем, в Центризбирком обращается не та инициативная группа, которая требуется по закону (о чём ниже), а некая «инициативная группа КПРФ»? Дума не имеет права на инициативу проведения референдума, Президент не имеет, а КПРФ имеет?

Разумеется, речь идёт о самопиаре КПРФ с помощью идеи референдума, но в данном случае дело уже не в КПРФ, а в том, что Центризбирком принимает бумаги от этой «инициативной группы КПРФ», и рассматривает их так, как будто подобная группа соответствует закону «О референдуме в РФ».

Вот это и заставляет задуматься: а что это КПРФ и Центризбирком хотят подобными манипуляциями? А манипуляциями это необходимо считать по следующей причине.

Чтобы понять, как КПРФ должна была начать ОРГАНИЗАЦИЮ референдума по указанному вопросу, давайте попробуем всё же осилить статью 15 закона «О референдуме РФ», которая называется «Порядок реализации инициативы проведения референдума, принадлежащей гражданам Российской Федерации». Эта статья, повторю, непомерно длинна и занудна, посему я даю её текст в Приложении ко второй части, а в этой части статьи просто обсужу её положения, важные для нас в данном случае.

Начну с отсчёта времени, поскольку фашистами в законе «О референдуме РФ» любая инициатива организовать референдум подавляется именно заложенной в закон нехваткой времени.

Итак, 5 июля в Москве состоялось собрание региональной «инициативной группы КПРФ» по организации всероссийского референдума против пенсионной реформы, 17 июля эта инициативная группа подала в Мосгоризбирком документы. Как видите, КПРФ потребовалось аж 12 дней, чтобы донести протоколы собрания до Мосгоризбиркома. Мосгоризбирком переслал эти бумаги Центризбиркому, а тот 25 июля отказал в проведении референдума по дичайшему основанию (но о Центризбиркоме потом).

Начнём с того, что оценим пункт 19 статьи 15 закона «О референдуме РФ» (здесь и далее выделено мною - Ю.М.):

«19. В случае регистрации региональных подгрупп более чем в половине субъектов Российской Федерации уполномоченные представители региональных подгрупп более чем половины субъектов Российской Федерации вправе на своем собрании принять решение об обращении в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации с ходатайством о регистрации инициативной группы по проведению референдума и вопроса (вопросов) референдума (далее - ходатайство инициативной группы) и обратиться с указанным ходатайством в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации не позднее чем через два месяца со дня регистрации первой региональной подгруппы».

И часть 24 этой статьи этого закона: «Основанием для отказа в регистрации инициативной группы по проведению референдума является невыполнение требований, предусмотренных частями 19 и 20 настоящей статьи».

Оценили? КПРФ выбросила под хвост коту 12 дней, и Центризбирком - 8 дней из тех 60 дней, которые отведены на:

- проведение собраний региональных подгрупп не менее, чем в 43 регионах;

- посылку этими подгруппами представителей в Москву на общее собрание по учреждению общероссийской инициативной группы;

- на обращение уже этой общероссийской инициативной группы в Центризбирком о назначении референдума.

И с учётом того, что избиркомы на местах и ЦИКа по любому поводу будут ставить палки в колёса, то на всё это нужно время, время и время. Но раз ЦИКа признала «инициативную группу КПРФ» законной, то время пошло! И теперь КПРФ должна всё успеть до 5 сентября.

А могла ЦИКа признать собрание «инициативной группы КПРФ» незаконным?

Не могла, а обязана была признать незаконной по положению части 5 статьи 15 закона «О референдуме РФ». Дело в том, что в репортаже с этого партийного собрания отсутствует сообщение о нотариальном заверении подписей собравшихся 120 членов «инициативной группы КПРФ». https://msk.kprf.ru/2018/07/06/44537/.

А «Основанием для отказа в регистрации региональной подгруппы является невыполнение требований, предусмотренных статьей 7 настоящего Федерального конституционного закона, частями 2-5 и 8 - 12 настоящей статьи, либо несоответствие вопроса (вопросов) референдума требованиям, предусмотренным статьей 6 настоящего Федерального конституционного закона…» (часть 15 статьи 15).

Но тогда почему Панфилова не отказала КПРФ и по основаниям части 5 статьи 15 этого закона? Закона не знает?

Не думаю.

Если бы она сразу упомянула о незаконности инициативной группы КПРФ, то КПРФ могла бы заново провести это собрание и срок в два месяца начался бы с даты нового собрания. А так «КПРФ спит, а срок идёт», и 5 сентября Панфилова объявит, что на референдуме КПРФ о пенсионной реформе ставится крест потому, что эта партия так и не создала общероссийскую инициативную группу по проведению референдума за полагающиеся на это два месяца.

Интересно, что уже 5 июля на собрании «инициативной группы КПРФ» Председатель ЦК КПРФ Ю.В. Афонин напомнил, «что для проведения референдума необходимо сформировать 43 региональные инициативные группы. Однако заявки, по словам Ю.В. Афонина, поступили уже из 70 регионов».

Какие, к чёрту, заявки?? Где в законе «О референдуме» хоть что-то написано про заявки?

Почему чиновники КПРФ на зарплате в этих 70 регионах не провели эти собрания по организации региональных инициативных групп по проведению референдума одновременно с собранием в Москве??

Думаю, что эти собрания потому не проводились, что КПРФ (практически не имеющая членов партии, кроме платных чиновников), просто не удержала бы эти региональные инициативные группы в своём подчинении. То есть КПРФ на самом деле и не собирается проводить референдум, а разговорами о референдуме просто «выпускает пар из котла». «В свисток».

И это утверждение, повторю, основано на том, что:

- КПРФ не провела организацию региональных инициативных групп в регионах;

- собрание региональной группы в Москве провела с явным нарушением закона;

- всё делала крайне медленно с очевидным желанием не уложиться в срок, отведённый на организацию референдума.

А в окончании статьи обратим внимание на Центризбирком - на партнёров КПРФ по этой мышиной возне.

(окончание следует)