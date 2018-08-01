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Московский листок

Приехать в Нижний посмотреть кино и умереть

Опубликовано 01.08.2018 в разделе комментариев 0

убийство журналист нижний новгород
Приехать в Нижний посмотреть кино и умереть

Журналист Сергей Грачев, пропавший 21 июля в Нижнем Новгороде, найден погибшим, сообщается на сайте нижегородского поисково-спасательного отряда "Волонтер". Корреспондент издательского дома "Аргументы и факты" Грачев пропал во время командировки в Нижний Новгород. рачев приехал в Нижний Новгород в командировку на фестиваль российского кино "Горькийfest".

Последний раз его видели выходящим из гостиницы "Шератон" 21 июля. После этого Грачев на связь не выходил и его никто не видел, телефон отключен. 

"Грачев Сергей Юрьевич, 38 лет. Найден. Погиб. Приносим соболезнования родным и близким погибшего", — говорится в сообщении ПСО "Волонтер". Никаких подробностей не приводится.

***

На фоне новости об убийстве российских журналистов в Африке - не впечатляет. На первый взгляд...

Убиты российские журналисты, снимавшие фильм о ЧВК "Вагнер"

Однако в Центрально-Африканской республике идет гражданская война, там убивают. На войне убивают, в том числе и журналистов. Это страшно и обидно, но так было и будет. 

Нижний Новгород вроде не в Африке, и войны там вроде нет. И убитый Грачев приехал не снимать кино про наемников, а всего лишь смотреть кино на фестивале. В крупнейший мегаполис, находящийся всего 400 километрах от Москвы.

Ах, скажете вы, мало ли каких случайностей не бывает...

Журналиста ГТРК «Нижний Новгород» Дениса Суворова убили в ночь на 22 июля. Неделю назад. Его тело было обнаружено 23 июля недалеко от площади Сенной с открытой черепно-мозговой травмой.

Случайность? Конечно! У нас же не Африка, убить могут любого, просто так...

А.Б.



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