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Московский листок

"Левада-центр": 40% россиян готовы протестовать против пенсионной реформы

Опубликовано 01.08.2018 в разделе комментариев 5

"Левада-центр": 40% россиян готовы протестовать против пенсионной реформы

Вероятность массовых протестов против пенсионной реформы впервые с 2009 года превысила 40%, а личная готовность россиян принимать в них участие достигла 28%, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на опрос "Левада-центра". Это максимальный результат для посткрымского периода. С начала нулевых годов аналогичный уровень протестных настроений отмечался дважды: в январе 2005 г. в связи с монетизацией льгот и в марте 2009 г. на фоне экономического кризиса и реального падения доходов населения.

Также треть россиян считает возможными протесты с политическими требованиями. Аналогичный показатель социологи фиксировали в феврале 2012 г. – после выборов в Госдуму, сопровождавшихся, по свидетельству наблюдателей, массовыми фальсификациями. При этом почти каждый четвертый опрошенный готов принимать участие в таких протестах.

На вопрос о том, какое решение примет по пенсионной реформа президент Владимир Путин, 37% респондентов ответили, что закон будет подписан, однако треть (33%) считают, что глава государства отправит его на доработку. В то же время желательным решением по пенсионной реформе 71% участников опроса назвал ее полную отмену.

 

 

 



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Всего комментариев к статье: 5
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(без названия)
стоик1164 написал 01.08.2018 11:26
Пусть сортирный Карлик радуется, что его еще не повесили?
Никакое фсо не поможет?
Если сортирный Карлик не полный идиот, то пусть немедленно бежит из страны?
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(без названия)
таки написал 01.08.2018 10:57
Всего то остальные 85% всем довольны. Можно и дальше гайки закрутить.
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гауляйтер знает,что в ПУТИНВАЛЬДЕ все спокойно,идет бешеное народозамещение
так что написал 01.08.2018 10:53
утилизация народа по плану Ротшильдов-Рокфеллеров "БАРБАРОССА-2.0"
продолжится.
Русские сдались (1993 году).Русских уничтожают.
Адольф Гитлер:-Ай да Путин! Ай да сукин сын! Сделал то,что я не смог!
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(без названия)
статистика написал 01.08.2018 10:45
(33%) считают, что глава государства отправит его на доработку.
-----------------------
33% дебилов Рфии все еще верят в доброго царя Путю.
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(без названия)
Пртест написал 01.08.2018 10:40
Терпеть уже нельзя! Дальше полный ГУЛАГ( электронный) и смерть!
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