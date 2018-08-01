"Левада-центр": 40% россиян готовы протестовать против пенсионной реформы

Вероятность массовых протестов против пенсионной реформы впервые с 2009 года превысила 40%, а личная готовность россиян принимать в них участие достигла 28%, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на опрос "Левада-центра". Это максимальный результат для посткрымского периода. С начала нулевых годов аналогичный уровень протестных настроений отмечался дважды: в январе 2005 г. в связи с монетизацией льгот и в марте 2009 г. на фоне экономического кризиса и реального падения доходов населения.

Также треть россиян считает возможными протесты с политическими требованиями. Аналогичный показатель социологи фиксировали в феврале 2012 г. – после выборов в Госдуму, сопровождавшихся, по свидетельству наблюдателей, массовыми фальсификациями. При этом почти каждый четвертый опрошенный готов принимать участие в таких протестах.

На вопрос о том, какое решение примет по пенсионной реформа президент Владимир Путин, 37% респондентов ответили, что закон будет подписан, однако треть (33%) считают, что глава государства отправит его на доработку. В то же время желательным решением по пенсионной реформе 71% участников опроса назвал ее полную отмену.