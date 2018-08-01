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Московский листок

Собянину и Ко нужен билет на планету Транай

Опубликовано 01.08.2018 автором в разделе комментариев 0

выборы собянин кумин
Собянину и Ко нужен билет на планету Транай

Столичные власти предложили горожанам изучить новинки в области цифровых технологий и выбрать, какие из них можно применить для благоустройства города, площадка будет работать в столице с 1 по 10 августа, за это время власти намерены при помощи жителей определиться с новинками, которые будут использованы для развития города. Жители столицы смогут высказать свои идеи по поводу цифрового развития мегаполиса на сайте crowd.mos.ru. 

Отмечается, что москвичам предлагается несколько разделов: «Умный город», «Технологии будущего» и «Стратегические инициативы».

***

Видимо, своей шизофрении городским властям не хватает, решили подключить общественность - в городе как минимум 100 тысяч больных этим недугом, можно сказать, неисчерпаемый резерв инноваций.

Хотя, конечно, конкурировать с администрацией Собянина простым столичным шизофреникам будет трудновато. На слуху и расширение городской территории до самой Калужской области, и платные парковки до самой Кольцевой автодороги, и экзотический пустырь на месте Зарядья, и перманентный ремонт Тверской улицы, и "зеленые девушки" где попало... Да разве все перечислишь?

Но как-то странно - сбор инноваций займет всего 10 дней в августе. Видимо, власти понимают, с каким объемом систематизированного и несистематизированного бреда им придется столкнуться, и достаточно здраво расчитывают свои силы.

Но разве мы можем отстать от властей в деле внедрения бреда сумасшедших в жизнь?

Вот и вспоминается прекрасная инновация, описанная еще Робертом Шекли в повести "Билет на планету Транай". Социальные проблемы на Транае решались медальонами со взрывчаткой на шеях политиков как радикальным средством демократизации и борьбы с коррупцией - на входе в любое министерство и ведомство висели кнопки с именами и должностями чиновников. Если вы не довольны работой, скажем, министра или мэра, жмете на кнопку - бац! медальон взрывается и чиновник остается без головы.

Считайте это официальным предложением от ФОРУМа.мск. Кстати, предложение технически очень несложное, и не потребует больших расходов городского бюджета. 



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