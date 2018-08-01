В Мексике разбился самолет со 101 пассажиром на борту. Жертв нет В мексиканском штате Дуранго разбился самолет авиакомпании Aeromexico на борту которого находились 97 пассажиров и четыре члена экипажа. Как пишет Sol de Durango, катастрофа Embraer-190 выполнявшего рейс в Мехикопроизошла в 16:00 по местному времени (00:00 мск), спустя пять минут после вылета самолёта из аэропорта. Разбившийся лайнер оказался частично разрушен и впоследствии загорелся. Губернатор региона Хосе Аиспуро Торрес сообщил, что благодаря тому, что самолет приземлился горизонтально, никто не погиб. Пассажирам и экипажу лайнера удалось выбраться до начала возгорания. По его словам, в результате происшествия пострадали 85 человек. Двое из них находится в критическом состоянии, одни из них пилот, который получил серьезные ожоги.



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