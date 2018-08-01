В Краснодарском крае хотят построить дорогу за 1,2 трлн рублей

Росавтодор предложил построить новую четырехполосную скоростную трассу между Джубгой и Сочи в Краснодарском крае, пишут в среду "Ведомости" со ссылкой на федеральных чиновников. Стоимость проекта оценивается в 1,2 трлн рублей. "Если ее построят, то трасса Джубга - Сочи будет самой дорогой в России", - отмечает издание.

Если проект будет реализован, добраться от Джубги до Сочи можно будет всего за час: длина трассы составит примерно 119,5 км, а расчетная скорость на ней – 120 км/ч, рассказал изданию один из федеральных чиновников. Для автомобилистов, по его словам, проезд предполагается сделать бесплатным. "Идея в том, чтобы создать российский Лазурный берег, дать югу красивую, большую автодорогу, чтобы по побережью в кабриолете с ветерком можно было проехать", – описал мотивацию российских властей федеральный чиновник.

Реализация проекта разбита на четыре этапа. Автомагистраль позволит сократить время в пути с четырех до одного часа. В качестве финансирования проекта рассматривается сценарий государственно-частного партнерства. Региональный бюджет, по данным издания, финансировать работы не будет.

В настоящее время единственная дорога, соединяющая два населенных пункта, представляет собой двухполосный серпантин протяженностью 170 км.