Суд арестовал офицеров ФСБ, расследовавших коррупцию во ФСИН

Московский гарнизонный военный суд арестовал двух сотрудников управления "М" ФСБ Сергея Никитюка и Константина Струкова по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, следует из данных на сайте суда

Как сообщает газета "Коммерсант", задержанные офицеры составляли рапорты, давшие движение масштабному расследованию во ФСИН, в рамках которого был арестован бывший замдиректора ведомства Олег Коршунов.

По версии следствия, в 2016 году Никитюк и Струков участвовали в незаконной сделке по отчуждению половины активов предприятия, владевшего строительным рынком «На Остаповской» на юго-востоке столицы недалеко от станции «Волгоградский проспект». Оба контрразведчика свою вину отрицают.

"Мой подзащитный не признает вины по предъявленному обвинению", - заявил изданию адвокат Константина Струкова Игорь Копенкин. Он также отметил, что сторона защиты не исключает версию мести способным оперативникам ФСБ за их профессиональную деятельность.