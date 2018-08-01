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Московский листок

В.Жуковский: к чему приведет "налоговый маневр" Кремля?

Опубликовано 01.08.2018 в разделе комментариев 1

Экономист Владислав Жуковский о том, к чему приведет «налоговый маневр» власти – наращивание налога на добычу полезных ископаемых при отмене вывозных пошлин на нефть.



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Всего комментариев к статье: 1
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владиславу жуковскому
киргуду написал 01.08.2018 12:35
это все ясно и давно про маневры...владик,у кого деньги осядут,фамилии бы.....
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