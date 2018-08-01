Осуждение империалистов США и ЕС за поддержку Израиля

Неприемлемая позиция так называемых «европейских левых» партий
31 июля 2018 года газета «Ризоспастис», орган ЦК КПГ, отмечает, что после призыва Палестинской народной партии коммунистическими и рабочими партиями со всего мира была выдвинута важная инициатива о принятии совместного заявления в поддержку борьбы палестинского народа.
В заявлении осуждаются преступления израильской армии в Палестине, а также их политическая поддержка со стороны США, признание ими Иерусалима столицей Израиля. Кроме того, осуждается политика Европейского союза, который на словах отождествляет жертву с палачом и на практике улучшает отношения с израильским государством.
В заявлении осуждается позиция партий европейских левых, как например, Левой партии Германии (Die-Linke) за поддержку израильской оккупации и поселений, а также левых европейских партий, занимающих правительственные посты и поддерживающих углубление отношений своих стран с Израилем.
Также осуждается принятый недавно в Израиле расистский закон и отмечается твёрдая позиция солидарности компартий с палестинским народом, с его справедливой борьбой за независимое и суверенное палестинское государство в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Полный текс заявления, а также список партий, подписавшихся под ним на данный момент, следующий:
Совместное заявление коммунистических и рабочих партий
Коммунистические и рабочие партии решительно осуждают преступления, совершенные израильской армией против палестинского народа на оккупированных территориях, особенно в секторе Газа, что привело к кровопролитию, хладнокровному убийству безоружных демонстрантов, мужчин, женщин и детей.
Агрессивная политика администрации Трампа, признание Иерусалима столицей Израиля и перенос туда посольства США, несмотря на общий международный протест, способствовали агрессивности Израиля, который продолжает незаконную оккупацию палестинских территорий и чинит резню против палестинского народа.
Правительства стран, которые придерживаются позиции равных расстояний, отождествляя жертву с палачом, несут большую ответственность. Является неприемлемой позиция Европейского союза, который, несмотря на то, что идёт организованная резня палестинского народа, призывает «все стороны проявлять сдержанность» и развивает свои отношения с израильским государством.
Некоторые европейские левые партии также занимают неприемлемую позицию, поддерживают израильскую оккупацию и поселения, пример тому последний визит лидера парламентской группы Левой партии Германии Die Linke и посадка дерева в израильском поселении.
В то же время некоторые другие европейские страны, возглавляемые другими партиями, членами партии Европейских левых, развивают отношения с Израилем, особенно военные.
Недавнее принятие израильским Кнессетом закона о гражданстве, является дополнительным шагом к государству апартеида.
Коммунистические и рабочие партии выражают свою солидарность и поддержку палестинскому народу и его справедливой борьбе за своё собственное независимое и суверенное палестинское государство в границах, установленных до 4 июня 1967 года, со столицей в Восточном Иерусалиме.
Мы продолжаем нашу борьбу и призываем народы укреплять свою солидарность с борьбой палестинского народа до завершения израильской агрессии и оккупации, поддерживаемой мировым империализмом.
Партии, которые подписывают заявление
- Партия труда Австрии
- Коммунистическая партия Бангладеш
- Коммунистическая партия Бельгии
- Бразильская коммунистическая партия
- Венгерская рабочая партия
- Коммунистическая партия Греции
- Коммунистическая партия в Дании
- Коммунистическая партия народов Испании
- Социалистическое движение Казахстана
- Коммунистическая партия Мексики
- Коммунистическая партия Норвегии
- Палестинская народная партия
- Парагвайская коммунистическая партия
- Коммунистическая партия Сальвадора
- Коммунисты Сербии
- Партия коммунистов США
- Коммунистическая партия Турции
- Коммунистическая партия Украины
- Филиппинская Коммунистическая партия (PKP — 1930)