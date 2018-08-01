Осуждение империалистов США и ЕС за поддержку Израиля

Неприемлемая позиция так называемых «европейских левых» партий

31 июля 2018 года газета «Ризоспастис», орган ЦК КПГ, отмечает, что после призыва Палестинской народной партии коммунистическими и рабочими партиями со всего мира была выдвинута важная инициатива о принятии совместного заявления в поддержку борьбы палестинского народа.

В заявлении осуждаются преступления израильской армии в Палестине, а также их политическая поддержка со стороны США, признание ими Иерусалима столицей Израиля. Кроме того, осуждается политика Европейского союза, который на словах отождествляет жертву с палачом и на практике улучшает отношения с израильским государством.

В заявлении осуждается позиция партий европейских левых, как например, Левой партии Германии (Die-Linke) за поддержку израильской оккупации и поселений, а также левых европейских партий, занимающих правительственные посты и поддерживающих углубление отношений своих стран с Израилем.

Также осуждается принятый недавно в Израиле расистский закон и отмечается твёрдая позиция солидарности компартий с палестинским народом, с его справедливой борьбой за независимое и суверенное палестинское государство в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Полный текс заявления, а также список партий, подписавшихся под ним на данный момент, следующий:

Совместное заявление коммунистических и рабочих партий

Коммунистические и рабочие партии решительно осуждают преступления, совершенные израильской армией против палестинского народа на оккупированных территориях, особенно в секторе Газа, что привело к кровопролитию, хладнокровному убийству безоружных демонстрантов, мужчин, женщин и детей.

Агрессивная политика администрации Трампа, признание Иерусалима столицей Израиля и перенос туда посольства США, несмотря на общий международный протест, способствовали агрессивности Израиля, который продолжает незаконную оккупацию палестинских территорий и чинит резню против палестинского народа.

Правительства стран, которые придерживаются позиции равных расстояний, отождествляя жертву с палачом, несут большую ответственность. Является неприемлемой позиция Европейского союза, который, несмотря на то, что идёт организованная резня палестинского народа, призывает «все стороны проявлять сдержанность» и развивает свои отношения с израильским государством.

Некоторые европейские левые партии также занимают неприемлемую позицию, поддерживают израильскую оккупацию и поселения, пример тому последний визит лидера парламентской группы Левой партии Германии Die Linke и посадка дерева в израильском поселении.

В то же время некоторые другие европейские страны, возглавляемые другими партиями, членами партии Европейских левых, развивают отношения с Израилем, особенно военные.

Недавнее принятие израильским Кнессетом закона о гражданстве, является дополнительным шагом к государству апартеида.

Коммунистические и рабочие партии выражают свою солидарность и поддержку палестинскому народу и его справедливой борьбе за своё собственное независимое и суверенное палестинское государство в границах, установленных до 4 июня 1967 года, со столицей в Восточном Иерусалиме.

Мы продолжаем нашу борьбу и призываем народы укреплять свою солидарность с борьбой палестинского народа до завершения израильской агрессии и оккупации, поддерживаемой мировым империализмом.

Партии, которые подписывают заявление

Партия труда Австрии

Коммунистическая партия Бангладеш

Коммунистическая партия Бельгии

Бразильская коммунистическая партия

Венгерская рабочая партия

Коммунистическая партия Греции

Коммунистическая партия в Дании

Коммунистическая партия народов Испании

Социалистическое движение Казахстана

Коммунистическая партия Мексики

Коммунистическая партия Норвегии

Палестинская народная партия

Парагвайская коммунистическая партия

Коммунистическая партия Сальвадора

Коммунисты Сербии

Партия коммунистов США

Коммунистическая партия Турции

Коммунистическая партия Украины

Филиппинская Коммунистическая партия (PKP — 1930)