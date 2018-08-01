Россияне охладели к высшему образованию

56% россиян уверены, что значимость высшего образования для успешной карьеры зачастую преувеличена, и устроить удачно жизнь можно без него, свидетельствуют результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Социологи отмечают, что среди молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет этот результат доходит до 72%.

Отмечается, что дипломный бум среди молодых россиян на протяжении последних десяти лет заметно угас. Если еще десять лет назад 76% наших сограждан были уверены в том, что диплом о высшем образовании является существенным подспорьем для успешной карьеры, то сейчас с этим согласны лишь 63% респондентов.

При этом, каждый второй россиянин (51%) опровергает тезис о том, что без высшего образования человек обречен на низкооплачиваемую и непрестижную работу. Среди молодых людей в возрасте от 18 до 34 лет эта доля выше (по 66%). Старшее поколение, наоборот, думают, что без высшего образования на хорошую работу устроиться невозможно. Среди 45-59 летних и 60лет+ наблюдается положительная динамика – рост с 42% (2008г.) до 50% (2018 г.) и с 42% (2008г.) до 56% (2018 г.) соответственно.