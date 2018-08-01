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Московский листок

Пенсионный фонд подкинул работающим пенсионерам 235 рублей

Опубликовано 01.08.2018 в разделе комментариев 3

Пенсионный фонд подкинул работающим пенсионерам 235 рублей

Пенсионный фонд РФ (ПФР) пересчитал пенсии работающим пенсионерам - максимальная прибавка составит чуть больше 230 рублей, сообщает пресс-служба ПФР.

"Максимальная прибавка в результате перерасчета ограничена тремя пенсионными баллами, рассчитанными по стоимости 2017 года, и составляет 235,74 рубля. На проведение перерасчета страховых пенсий в бюджете Пенсионного фонда России в 2018 году предусмотрено 10,7 млрд рублей", - цитирует сообщение Интерфакс.

Отмечается, что ежегодный перерасчет происходит в связи с тем, что работающие пенсионеры продолжают получать зарплату, а с нее работодатель продолжает отчисления в Пенсионный фонд. В отличие от индексации, при перерасчете увеличение индивидуально и зависит от того, какая была у работника зарплата.

Год назад в августе перерасчет получили 11,8 млн пенсионеров, работавших в 2016 году, максимальная сумма составляла 169 рублей.

Напомним, что с 2016 г. власти отменили индексацию пенсий работающим пенсионерам. Она возобновляется лишь тогда, когда пенсионер прекращает работать.

По данным Росстата, после выхода на пенсию в основном возрасте в РФ продолжают работать около трети пенсионеров.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
Чтоб вы подавились... написал 01.08.2018 14:54
И пусть после такого,кто-то скажет.что наша власть не заботится о пенсионерах!А если кто-то,кое-где.у нас,порой подумает,что лично Лучший Друг пенсионерово о них не беспокоится.то он враг народа и жидобендеро-пендоский наймит!Не поймет.к нему приедут казаки(рязанские)и научат любить родину и Владимира Владимировича.Вот сейчас только деньжат из АПшечки подкинут.Там и денег то всего 60 000 000.Для начала.Подумаешь,какие деньги,это не пенсионерам платить по 200 рублей.
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(без названия)
11 написал 01.08.2018 14:24
обожрутся
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Бюджет должен быть сбалансированным!
-Что это? написал 01.08.2018 14:12
Даешь налог "просто так" и штраф "ни за что"!
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