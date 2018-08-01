Порошенко пообещал выставить России счет за Крым и Донбасс

Президент Украины Петр Порошенко заявил о намерениях Киева получить от Российской Федерации возмещение ущерба из-за потери Крыма и боевых действий в Донбассе.

"Продолжающаяся вооруженная агрессия России каждый день приносит на украинскую землю новые неизмеримые человеческие страдания, уничтожается инфраструктура, разрушаются предприятия и экономический потенциал Донбасса и Крыма. Потому мы не должны медлить ни минуты относительно формирования консолидированной претензии Украины к России для возмещения причиненных убытков", - написал Порошенко в своем Facebook. Сумму "причиненных убытков" политик не указал.

По словам Порошенко, он уже поручил правительству принять меры для скорейшего создания соответствующего координационного органа и разработать план по комплексному развитию территорий, прилегающих к неподконтрольному Киеву на востоке страны.

Украинский лидер также отметил, что главы ЕС поддержали данную стратегию и выразили готовность взять под патронаж восстановление населенных пунктов Донбасса.

"Наши сограждане, особенно на освобожденных украинских землях, должны почувствовать очевидную разницу между Украиной новых возможностей, которая заботится о своих гражданах, и между Россией утраченных надежд", - отметил Порошенко.