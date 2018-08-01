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Московский листок

Суд оставил братьев Магомедовых в СИЗО до начала ноября

Опубликовано 01.08.2018 в разделе комментариев 0

Суд оставил братьев Магомедовых в СИЗО до начала ноября

Тверской суд Москвы продлил до 5 ноября арест совладельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду Магомедову, обвиняемых в создании преступного сообщества и особо крупных хищениях бюджетных средств.

"Ходатайство следствия подлежит удовлетворению. Продлить обвиняемым срок содержания под стражей на три месяца, то есть до 5 ноября", - цитирует ТАСС решение судьи.

Кроме того, суд продлил срок ареста другому фигуранту дела - экс-главе компании "Интэкс", входящей в группу "Сумма", Артуру Максидову.

Представитель следствия отметил в суде, что имеются все основания для продления фигурантам меры пресечения. По его словам, был обнаружен ряд документов на офшорные компании, установлено значительное количество имущества, находящегося за границей, в том числе во Франции, "где у Магомедова проживают дети".

"Использовалась такая тактика, когда водители и охранники фигурантов являлись руководителями офшорных компаний", - отметил представитель следствия.

Представитель прокуратуры полностью поддержал ходатайство следствия.

Ранее Тверской суд Москвы арестовал имущество и банковские счета Магомедовых, а также счета некоторых активов "Суммы".

Напомним, в 2017 году состояние Зиявудина Магомедова оценивалось в $1,4 млрд, он занимал 63 место по версии журнала Forbes. Сейчас миллиардеру и его брату грозит от 30 лет лишения свободы до пожизненного срока.

По версии следствия братья Магомедовы организовали шесть эпизодов мошенничества и одну растрату, ущерб от которых превысил 2,5 млрд рублей. В частности, два инкриминируемых эпизода, по данным следствия, были связаны с подготовкой чемпионата мира по футболу. Как считают в следственном департаменте МВД, Магомедовы через компанию "Глобалэлектросервис", которая входит в группу "Сумма", организовали хищение 500 млн рублей бюджетных средств, выделенных по госконтракту под строительство футбольного стадиона "Арена-Балтика" на острове Октябрьский в Калининграде.

Еще 650 млн рублей, как считает следствие, бизнесменам Магомедовым и Артуру Максидову принесли махинации с обустройством возглавляемой последним компанией острова Крестовский в Санкт-Петербурге, где построена "Зенит-Арена". Свою вину они не признают.

 



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