Анатолий Баранов: В принципе Донбасс живет неважно по обе стороны линии разграничения

Дал небольшой комментарий "Свободной прессе" на животрепещущую тему.

Украина планирует выдвинуть против России иск «за нанесенный ущерб в Донбассе». С подобной инициативой выступил президент страны Петр Порошенко. По его словам, Киев больше не должен ждать «ни минуты» и должен сформулировать «консолидированные претензии» к Москве.

— На что рассчитывает Порошенко? Или это просто очередное громкое заявление накануне выборов?

— Наверно лучше всего ему обратиться в лигу сексуальных реформ, — иронизирует над инициативой Порошенко главный редактор ФОРУМ. МСК Анатолий Баранов. — Иски по разным поводам — это вообще неудачный способ вести дела. Сначала вызывают интерес, а потом на вас смотрят как на больного с манией сутяжничества.

— На что рассчитывает Порошенко? Ведь речь идет о тратах бюджетных средств. Или он просто готовится к выборам?

— Я думаю, выборы у него на первом плане, конечно. Он единственный украинский олигарх, увеличивший свое состояние во время этого президентства. А бюджетные средства волнуют его куда меньше собственных.

— Порошенко обратился в кабмин с просьбой создать детальный план по комплексному развитию территорий, прилегающих к ДНР и ЛНР. Дальше создания планов дело пойдет, как думаете?

— Создавать планы вообще дело неспешное. Обычно план создает один президент, пиарится на нем, а реализация или провал ложится уже на плечи преемника. В этом прелесть либеральной демократии.

— Насколько сегодня реальна разница в уровне жизни между двумя частями Донбасса? Может ли она измениться?

— В принципе Донбасс живет неважно по обе стороны линии разграничения. Это удивительно, но плохо живет вообще вся Украина, даже регионы, далеко отстоящие от зоны конфликта. Рано или поздно это выльется в новый политический кризис. Но меня беспокоит, что в ДНР и ЛНР тоже дела обстоят скверно. И у людей по обе стороны границы возникает закономерный вопрос — зачем это все?

— Кто в конечном итоге будет восстанавливать Донбасс после войны? Кому это вообще нужно, и кто готов в это вкладывать?

— Мне кажется, вопрос бессмысленный. Никому это не нужно, кроме самих жителей Донбасса. Вот они и будут восстанавливать потихоньку. Без денег это растянется на десятилетия.